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Bugün elektrik kesintisi var
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Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat! bugün bu bölgelerde elektrik yok

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat! bugün bu bölgelerde elektrik yok

08 Mayıs 2018 Salı 08:49
Bugün elektrik kesintisi var

MAĞUSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım çalışmaları nedeniyle bugün Mağusa Glapsides Plajı Bölgesi’ndeki bazı sokaklarda  yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek bölge amirliğinin açıklamasına göre, saat 09.30’da başlayacak kesinti Fevzi Çakmak ve Kırmızı sokaklar ile civarını  etkileyecek.

KARPAZ’DA BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz ağıllar bölgesinin elektrik enerjisi bugün 11.00-15.00 saatleri arasında kesik olacak. 

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı yapılacak.

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