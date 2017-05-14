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14 Mayıs 2017 Pazar 07:30

Bugün Dünya Çiftçiler Günü...

Bugün Dünya Çiftçiler Günü...
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ÇAVUŞOĞLU: “TARIM MASTER PLANI ÜLKE TARIMINA YÖN VERECEK”

 Bugün Dünya Çiftçiler Günü... Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, hazırlanan Tarım Master Planı’nın ülke tarımına yön vereceğini vurguladı.

“Son derece meşakkatli bir faaliyet alanı olan tarım sektöründe alın terini ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm çiftçilerin” gününü kutlayan Bakan Çavuşoğlu, “geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerin, üretim ve verimliliğin artırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması hedefinde olduklarını ve bunun için bakanlık olarak ciddi çalışmalar ortaya konulduğunu ifade etti.  

Hazırlanan Tarım Master Planı’nın ülke tarımına yön vereceğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye gelen ve tarım alanında da kullanılacak olan su kaynağının tarımsal alanda potansiyelin artırılması konusunda önemli bir ivmenin kazanılmasına katkı koyacağını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu mesajının sonunda, “Her türlü zorluğa rağmen alın teri ile en güzel sebzeyi meyveyi tahılı üretmek için fedakarca çaba harcayan çiftçimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ürününün gerçek değerini bulacağı bir gelecek diliyorum” dedi.

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