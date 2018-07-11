Bugün bu bölgelerde elektrik yok

BUGÜN GAZİMAĞUSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK



Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.30 -13:00 saatleri arasında Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.



Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesimtiden etkilenecek bölgeler şöyle:



“Telefon Dairesi, Sulu çemberden Atatürk çemberine kadar olan Salamis yolu, apartman tipi sosyal konutları, Atatürk çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Sulu çember, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Önder AVM, Serbest Liman , Liman Müdürlüğü, eski Lemar bölgesi, Gülseren bölgesi, Gülseren askeri kışla, Karakol bölgesi ve Sakarya bölgesi”

ESKİ GÖNYELİ-BOĞAZ YOLUNDAKİ BÖLGEDE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK



Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa’da 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.



KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 09.00- 14.00 saatleri arasında , eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Oray Sitesi arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.

BUGÜN MERİÇ VE GAZİKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK



Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün Meriç ve Gaziköy’de elektrik kesintisi uygulanacak.



Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

BUGÜN PAŞAKÖY, TURUNÇLU VE KURUDERE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Turunçlu, Kurudere ve bölgedeki su kuyularında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00- 14:00 saatleri arasında olacak