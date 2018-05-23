Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var

YILDIRIM VE GAZİMAĞUSA’DA BAZI BÖLGELERDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan direk değiştirme çalışması nedeniyle bugün Yıldırım köyü ve bölgedeki ağılara bir süre elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.





LEFKOŞA’DA BAZI BÖLGELERDE BUGÜN 3 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde arızalı kesicinin değiştirilebilmesi için, bugün sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Gazimağusa’da Yaşam Hastahanesi ve Reflex Apartmanı'nın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Tehlike arz eden orta gerilim hatlarında yapılacak düzenleme nedeniyle bugün Lefkoşa’da bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası'nda gerçekleştirilecek.

GÜZELYURT BÖLGESİNDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 08.30 -14.00 saatleri arasında Güzelyurt Kalkanlı yolu Emine Sitesi civarı ve bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde on beşer dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.