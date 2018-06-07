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Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
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Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var

Dikkat!

07 Haziran 2018 Perşembe 08:05
Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var

YAMAÇKÖY, MALLIDAĞ VE CİVAR KÖYLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yamaçköy, Mallıdağ ve civrdaki bazı köylerde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 8,30-16,00 saatlerinde gerçekleştirilecek kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;
“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacaktır”

ALTINOVA VE AĞILLAR KÖYÜ’NDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Altınova ve Ağıllar Köyü’nde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Altınova ve Ağıllar Köyü’ne elektrik verilemeyecek.


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İSKELE BÖLGESİ’NDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi Bölgesi, Cyprus Garden bölgesi, BRT ve İskele mandıralar bölgesi ile İskele’nin bir bölümüne bugün 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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