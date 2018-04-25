Bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

LEFKOŞA’DA BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alçak gerilim elektrik şebekesinde proje çalışması nedeniyle, bugün Lefkoşa’da bazı bölgelerde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

“Ecvet Yusuf Caddesi’nin Kızılbaş Kilsesi ile Lefkoşa Belediyesi Fidanlığı arasında kalan kısmı, Şht. Erol Hasan, Ali Mehmet Kırma, Şht. Hüseyin Ömer, Erdoğan Derviş, Şht. Arif Binici, Şht. Celal Hasan ve Şht. Erol İsmail sokakları.”

GÜZELYURT’UN BAZI BÖLGELERİNDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Orta gerilim şebekesindeki proje çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.



Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Emine Sitesi, Tumba Tuskuru ören alanı ve civardaki tesisler ile su motorları etkilenecek.