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Bugün Anneler Günü...

Bugün Anneler Günü... Anneler Günü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mayıs ayının ikinci pazarına denk gelen günde kutlanıyor.

Bugün Anneler Günü...

Bugün Anneler Günü... Anneler Günü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mayıs ayının ikinci pazarına denk gelen günde kutlanıyor.

13 Mayıs 2018 Pazar 07:03
Bugün Anneler Günü...

ANNELER GÜNÜ, DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE KUTLANIYOR

ÇALUDA: “MAALESEF BİR ANNEMİZİ DAHA TRAFİK KAZASINDA YİTİRDİK”

Bugün Anneler Günü... Anneler Günü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mayıs ayının ikinci pazarına denk gelen günde kutlanıyor. 

Bazen bir çift güzel söz, sarılış, bazen de çiçek, hediye veya çizilen bir resim bu özel günde annelere sunuluyor. Annesi hayatta olmayanlar kabir ziyaretlerinde dua okuyor. 

Siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin yayımladığı mesajlarda, annelerin hoşgörünün ve sevginin sembolü olduğu vurgulanıyor.

HÜR-İŞ’İN MESAJI

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, mesajında dün Gaziköy-Ercan yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Meryem Çakır’a rahmet, ailesine sabır dileyerek, “Maalesef Anneler Günü’nün kutlanacağı bu günde bir annemizi daha elim bir trafik kazasında yitirdik” dedi. 

Hayatta olmayan annelere de rahmet dileyen Çaluda, “Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan tüm annelerimizin topluma iyi, temiz ve düzgün bireylerin kazandırılmasında, yeni nesillere doğru bilgi ve değerlerin aşılanmasında rolü çok büyüktür” vurgusunda bulundu. 
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 10:05
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