ÖZGÖÇMEN: “EBELER SAĞLIK SİSTEMİNİN VAZGEÇİLMEZİ, ANNE VE BEBEK SAĞLIĞININ TEMEL KORUYUCUSUDUR”

Bugün 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, gün nedeniyle yayımladığı mesajda ebelerin sağlık sisteminin vazgeçilmezi, anne ve bebek sağlığının temel koruyucusu olduğunu kaydetti.

Özgöçmen, ebelerin saat mevhumu olmadan çalıştığına da işaret ederek, “Gözlerimizi dünyaya açtığımızda anda bize sevgi ve güven veren bu mukaddes insanların 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlarım” ifadelerini yer verdi.