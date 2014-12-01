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Bugün “1 Aralık Dünya AIDS Günü”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel “1 Aralık Dünya AIDS Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda AIDS konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini kaydetti.

Bugün “1 Aralık Dünya AIDS Günü”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel “1 Aralık Dünya AIDS Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda AIDS konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini kaydetti.

01 Aralık 2014 Pazartesi 08:12
Bugün “1 Aralık Dünya AIDS Günü”
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MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI ÜSTEL GÜN NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

ÜSTEL: “AIDS KONUSUNDA TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN ARTIRILMASI GEREK”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel “1 Aralık Dünya AIDS Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda AIDS konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini kaydetti.

Halkın AIDS’in bulaşma yolları ve sağlıklı cinsel hayat konusunda bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Üstel, AIDS’e yakalanan kişilerin ayrımcılığa uğramalarının azaltması hatta bunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Ünal Üstel, AIDS konusunda şüpheli teması olan kişilerin doğru yönlendirilmesinin önemine de dikkat çekti.

“DÜNYADA HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR”

HIV virüsünün 1981’de ABD’de tanımlandığını ve dünyada hızla yayılmaya devam ettiğini belirten Üstel, HIV virüsünün tüm yaş gruplarında görülebildiğini, hastalığın kesin tedavisinin bulunmadığı ancak uygulanan ilaç tedavileriyle ölümlerin azaldığı kaydetti.

Üstel, ilaç tedavisinin bulaşıcılığı da engellediğini vurgulayarak, vatandaşlar bu konuda bilinçli hareket etmeye davet etti.

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel “1 Aralık Dünya AIDS Günü” Dolayısıyla Yayımladığı Mesajda AIDS Konusunda Toplumsal Duyarlılığın Artır
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