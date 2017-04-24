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24 Nisan 2017 Pazartesi 11:51

“buffer Frınge Performans Sanatları Festivali” 2 Mayıs’ta Dayanışma Evi’nde...

“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali”, 2 Mayıs’ta ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde düzenlenecek.

'buffer Frınge Performans Sanatları Festivali” 2 Mayıs'ta Dayanışma Evi'nde...
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Lefkoşa, 24 Nisan 17 : “Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali”, 2 Mayıs’ta ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde düzenlenecek.
Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre festival, 19.00-21.00 saatleri arasında yer alacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Anna Olsson Vrang yapacak.

Festivale bu yıl, İsveç Büyükelçiliği’nin desteği ile, Stockholm Fringe Festivali organizatör ve yönetmenlerinden Adam Potrykus konuk olacak. Potrykus, Fringe Festivali organizasyonu,  festivalin sanatçılara ve gerçekleştiği şehirlere nasıl katkı sağladığı ile ilgili bilgi verecek. Gecede ayrıca Buffer Fringe 2017’deki olanaklar, sanat yönetmeni Charalambia Theophanous tarafından katılımcılara aktarılacak.

Detaylı bilgi için [email protected] adresine elektronik posta göndrilebilineceeği veya 0548 834 57 40 numaralı telefondan bilgi alınabilineceği belirtildi.

(SEL)

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