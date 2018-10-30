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Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 1 Kasım’da Başlıyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Dayanışma Evi, Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali ana sahne gösterilerinin, 1-4 Kasım tarihleri arasında Kuzey Lefkoşa’da Bandabuliya ve Güney Lefkoşa’da Eski Belediye Pazarı’nda gerçekleşeceğini duyurdu.

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 1 Kasım’da Başlıyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Dayanışma Evi, Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali ana sahne gösterilerinin, 1-4 Kasım tarihleri arasında Kuzey Lefkoşa’da Bandabuliya ve Güney Lefkoşa’da Eski Belediye Pazarı’nda gerçekleşeceğini duyurdu.

30 Ekim 2018 Salı 15:44
Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 1 Kasım’da Başlıyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Dayanışma Evi, Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali ana sahne gösterilerinin, 1-4 Kasım tarihleri arasında Kuzey Lefkoşa’da Bandabuliya ve Güney Lefkoşa’da Eski Belediye Pazarı’nda gerçekleşeceğini duyurdu.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, “Kırılma Noktası” temasıyla organize edilen festival 300’ün üzerinde başvuru aldı, bu yıl ana sahnede sergilenmek üzere 7 performans programlandı.

Festival programı dahilinde bir çok panel, sunum ve film izleme etkinlikleri gerçekleşecek.

Festival, 1 Kasım’da Bandabuliya’da Marco d’Agostin tarafından hazırlanan Everything is OK; ve Sevim Akpınar tarafından hazırlanan Venture isimli performanslarla başlayacak.

2 Kasım’da ise, festival Eski Belediye Pazarı’nda yine Everything is OK ve yönetmenliğini Elias Adam’ın  yaptığı Eylof Machine isimli performansla devam edecek.

Festival, 3 Kasım’da yine Eski Belediye Pazarı’nda ilk olarak festivalin mikro-formatlarından olan DÜET formatından seçilen bir düet gösterisini sergileyecek ve bu gösteriyi Kıbrıslı sanatçı Andreas Constantinou’nun ReDoing Gender 1.5 adlı performansı izleyecek. Gecenin sonunda ise bir panel gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü olan 4 Kasım’da ise Bandabuliya’da sergilenecek olan gösteriler sırasıyla, Aprés La Chronique - Nicholas Hermansen ,  Some Remain So - Alexandre Fandard ve The State - Alexander Manuiloff   

Tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı belirtildi.

 

Festival ile ilgili detaylı bilgiye Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali ve Dayanışma Evi’nin Facebook sayfalarından ve  Dayanışma Evi websitesinden ulaşılabilecek.

(TUĞ/YIL)

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