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Buffer Frınge Festivali “düet”leri Yarın Başlayacak

Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Dayanışma Evi, Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali bünyesinde gerçekleştirilecek “Düet” sunumlarının yarın Kurtuluş Altaylı ve Natalia Panagioutu’nun sunumuyla Geothe Enstitusü’nde başlayacağını açıkladı.

Buffer Frınge Festivali “düet”leri Yarın Başlayacak

Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Dayanışma Evi, Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali bünyesinde gerçekleştirilecek “Düet” sunumlarının yarın Kurtuluş Altaylı ve Natalia Panagioutu’nun sunumuyla Geothe Enstitusü’nde başlayacağını açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 19:00
Buffer Frınge Festivali “düet”leri Yarın Başlayacak
Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Dayanışma Evi, Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali bünyesinde gerçekleştirilecek “Düet” sunumlarının yarın Kurtuluş Altaylı ve Natalia Panagioutu’nun sunumuyla Geothe Enstitusü’nde başlayacağını açıkladı.
Açıklamaya göre, Düet, Buffer Fringe Festivali’nin bu yıl oluşturduğu yeni bir deneysel platfrom olarak sanatçıların farklı disiplinlerden ve/ya kültürlerden sanatçılarla birlikte çalışmayı deneyimleyecekleri bir alan sunuyor. 
Toplam 5 “Düet”in yer akacağı sunumlar, 20 Ekim’de Sakari Laurila Kammari ve Tülin Pektaş; 27 Ekim’de ise Laura Saumweber ve Petros Konnaris ile Aneesha Michael ve Androula Kafa’nın çalışmalarıyla devam edecek.
Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, Festivalin ana sahne gösterileri ise 1-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak. 

(FEZ)
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