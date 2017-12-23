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Büfe Fareleri Yakalandı

Büfe Fareleri Yakalandı

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:27
Büfe Fareleri Yakalandı
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

- Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yıldız Büfe isimli iş yerinin kapısını kırarak içerisinden hırsızlık yapan zanlılar Sedat Demir, Halil Dural ve Mustafa Yapıcı tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Okur olayla ilgili bulguları aktardı.  Okur huzurda bulunan zanlılar Sedat Demir, Halil Dural ve Mustafa Yapıcı’nın 22 Aralık tarihinde saat 00.15 raddelerinde Yıldız Büfe isimli iş yerinin kapısı üzerinde bulunan asma kilidi kırarak içeri girdiklerini söyledi. Polis zanlıların konu büfe içerisinden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çaldıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Cennet Okur olayın akabinde bölgede yapılan kamera incelemesinde, zanlıların tespit edildiğini ve tutuklandıklarını belirtti. Polis zanlıların yakalanmasının ardından tasarruflarında çalındığı belirtilen eşyaların bir kısmının bulunarak emare yapıldığını ancak halen kayıp olanların arandığını belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 23.12.2017 14:03
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