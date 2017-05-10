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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Bu Gece Berat Kandili..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay bugünü yarına bağlayan gecenin Berat Kandili olduğunu duyurdu.

Bu Gece Berat Kandili..
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ATALAY: "BU GECE AF VE MAĞFİRET GECESİ"

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay bugünü yarına bağlayan gecenin Berat Kandili olduğunu duyurdu.

Atalay yaptığı açıklamada, bu gece içtenlikle yapılacak duaların karşılık bulacağı, af ve mağfiret gecesi olduğunu ifade etti.

“Kandil gecelerinin tam manasıyla tadına varabilmenin Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v)  işaret ettiği evrensel ahlaki değerleri yaşamımıza dahil etmekle mümkün olacağını unutmamalıyız. Bu geceyi, samimi bir kalple dua ve istiğfar ederek, verdiği nimetler için Allah’a şükrederek, yoksullara, kimsesizlere yardım elini uzatarak, çocuklarımıza güzel örnek olmaya gayret ederek geçirmeliyiz. Bu gece bol bol Kur’an okumalı,  namaz kılmalı,  ölülerimizi ve şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anmalıyız” diyen Atalay, bu çerçevede tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni kutlayarak, insanlığın hidayet, barış ve huzura ulaşmasını; müminlerin tövbe ve dualarının kabulünü diledi.

Bu arada Berat Kandili dolayısıyla bu akşam saat 20.30’da Hz. Ebubekir Camii’nde icra edilecek program BRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

(UG/ŞEB)

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