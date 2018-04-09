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"BU ZİHNİYET GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların spor gibi son derece insani ve barışçıl bir aktiviteye karşı göstermiş olduğu tahammülsüzlüğün kaygı verici olduğunu belirtti.

"BU ZİHNİYET GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların spor gibi son derece insani ve barışçıl bir aktiviteye karşı göstermiş olduğu tahammülsüzlüğün kaygı verici olduğunu belirtti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:13
"BU ZİHNİYET GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR"
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"BU ZİHNİYET GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR"

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

 

“YURT DIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI RUMLARIN SPOR GİBİ SON DERECE İNSANİ VE BARIŞÇIL BİR AKTİVİTEYE KARŞI GÖSTERMİŞ OLDUĞU TAHAMMÜLSÜZLÜK KAYGI VERİCİDİR”

 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların spor gibi son derece insani ve barışçıl bir aktiviteye karşı göstermiş olduğu tahammülsüzlüğün kaygı verici olduğunu belirtti.

 

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek 2018 ‘Paddy Power’ Dünya Futbol Kupası müsabakalarına katılmaya hak kazanan futbol milli takımının böyle bir spor etkinliğinde yer almasına dahi tahammül edemeyip mektup ve benzeri yöntemlerle bunu engellemeye çalışan yaklaşımları, Kıbrıs Türk halkına yapılan saygısızlık olarak değerlendirildiği kaydedildi.

 

“Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu CONIFA’nın organize ettiği ve sporcuların katılacağı böyle bir etkinlikteki varlığımızdan rahatsız olan zihniyetin bu ve benzeri girişimleri iki toplum arasındaki güvensizliği derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir” denilen açıklamada, bir ortaklık kurmak istediğini söyleyen Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin, Kıbrıslı Türklere ve özellikle de gençlere nefes aldırmamaya çalışan bu türden çağdışı yaklaşımlara arka çıkması değil, sona erdirmesi için tedbir alması gerektiği belirtildi.  

 

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

 

“Kıbrıs’ta içeriği ve adı ne olursa olsun iki taraf arasında kurulacak olan her tür ilişkinin sağlıklı ve barışçıl olabilmesi için sadece müzakere başlıkları konusunda değil ama esasen bu konularda bir zihniyet değişiminin gerekli olduğu aşikârdır. Başta Birleşik Krallık olmak üzere bu adada çözümü ve iki taraf arasında güvene dayalı bir ilişkiyi savunduğunu söyleyen tüm aktörlerin bu anlamsız ve çağ dışı davranışlara müsamaha göstermemelerini bekliyoruz.”

 

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