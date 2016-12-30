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30 Aralık 2016 Cuma 08:40

"BU ZAT GERÇEK ÖĞRETMENLERİ TEMSİL ETMİYOR"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, KTÖS’ün 2017 yılı için hazırlamış olduğu ajandalar için açıklama yaptı.

'BU ZAT GERÇEK ÖĞRETMENLERİ TEMSİL ETMİYOR'
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"BU ZAT GERÇEK ÖĞRETMENLERİ TEMSİL ETMİYOR"


KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, dün birçok haber sitesine konu olan ve sosyal medya üzerinden yayınlanarak vatandaşın tepkisine yol açan KTÖS’ün 2017 yılı için hazırlamış olduğu ajandalar için açıklama yaptı.

KTÖS ve başını çeken sözde ‘’Öğretmen’’ Şener Elcil, faşizan ve ırkçı eylemler ile halkımızı kutuplara ayıracak bir toplum mühendisliği yapıyor.

Bu zat, öğretmen diye geçinen sığ düşünceli bir grubu temsil edebilir. Ancak asla gerçek Öğretmenleri temsil edemez.

Her fırsatta Türkiye’ye hakaret eden; ama ayni zamanda Türkiye’nin gönderdiği maaşı alan ve pişkin pişkin bu benim alın terim diyebilen, devletimizin sunduğu her imkanı kullanmaktan çekinmeyen , devletine de inanmayan ve bir öğretmenden beklenen yapıcı eleştiriler yerine yıkıcı ve halkı bir birine düşürücü eleştiriler yaparak öğrencilerin eğitim hakkını gasp ederek, hak elde etmeye çalışan, eğitim ve öğretim ile ilgili hiçbir demeci olmayan bu zata, gereken kısa zamanda yapılacaktır.

2017 yılı için hazırlayıp bastıkları bu ajandalar tarihimize yansımış bir hakarettir.

Kıbrıs Türk halkına yönelik planlı ve sistemli bir saldırıdır.

Sağ duyu sahibi Kıbrıs Türkü tarih boyunca bu tip bölücü eylemlere fırsat vermemiştir, vermeyecektir dedi.

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Anahtar Kelimeler
Hüseyin Avkıran AlanlıKTÖSAjandalar
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