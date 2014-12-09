Bu Yolu Kullananlar Dikkat!! Trafik Felç Oldu!!

Aşırı yağışlar nedeniyle Yilmazkoy-Alaykoy arası yoldan kazalar meydana geldi su seviyesinin yükseldiği bazı bölgelerde trafiğe çıkacak olan vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor. Bir çok vatandaşın yolda mahsur kaldığı ülkemizde çok sayıda trafik kazası olduğu belirtiliyor başta meteoroloji ve polisin sürekli uyarılar yaptığı ve trafikde dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor..



Yılmazköy - Alayköy arasındaki yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Pick-up türü araç yoldan çıkarak sular altında kaldı. Çekici yardımı ile çıkarıldı..

















