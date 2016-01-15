Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat

İskele Boğaz’da Su İsale Hattı Çalışmalarından Dolayı Trafik Yönlendiriliyor



Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde İskele Boğaz’da su isale hattı için çalışmalar başlatıldığından, sürücülerin Tatlı Benzin İstasyonu-Boğaztepe-Exotic Hotel güzergahını kullanabileceği duyuruldu.

Polisten yapılan duyuruda, Kemal’in Yeri isimli Restoran önlerinde bugün başlayan çalışmalar kapsamında 08.00-17.00 saatleri arasında kazı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, bu saatlerde yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik levha işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.