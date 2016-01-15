Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat

Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde İskele Boğaz’da su isale hattı için çalışmalar başlatıldığından, sürücülerin&nbsp; Tatlı Benzin İstasyonu-Boğaztepe-Exotic Hotel güzergahını kullanabileceği duyuruldu.

Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat

Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde İskele Boğaz’da su isale hattı için çalışmalar başlatıldığından, sürücülerin&nbsp; Tatlı Benzin İstasyonu-Boğaztepe-Exotic Hotel güzergahını kullanabileceği duyuruldu.

15 Ocak 2016 Cuma 17:18
Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat
banner238

İskele Boğaz’da Su İsale Hattı Çalışmalarından Dolayı Trafik Yönlendiriliyor

 Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde İskele Boğaz’da su isale hattı için çalışmalar başlatıldığından, sürücülerin  Tatlı Benzin İstasyonu-Boğaztepe-Exotic Hotel güzergahını kullanabileceği duyuruldu.

Polisten yapılan duyuruda, Kemal’in Yeri isimli Restoran önlerinde bugün başlayan çalışmalar kapsamında 08.00-17.00 saatleri arasında kazı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, bu saatlerde yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik levha  işaret ve işaretçilerine  uymaları istenildi.

Anahtar Kelimeler:
İskele Boğaz’da Su İsale Hattı Çalışmalarından Dolayı Trafik Yönlendiriliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim