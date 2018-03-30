Bu yolları kullanacak olanlar dikkat!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht.Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında bu hafta sonu Yenişehir Işıkları’ndan sivil Savunma Kavşağı’na kadar olan kısımda 31 Mart Cumartesi ve 01Nisan Pazar günü alt yapı çalışması yapılacak.

LTB Su ve Altyapı Şubesi’nden yapılan açıklamada söz konusu güzergahın 31 Mart Cumartesi günü sabah saat 07:00’dan itibaren 01 Nisan Pazar günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca , sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.