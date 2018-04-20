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Bu yollar trafiğe kapatılacak

Dikkat!

Bu yollar trafiğe kapatılacak

Dikkat!

20 Nisan 2018 Cuma 08:38
Bu yollar trafiğe kapatılacak

 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında cumartesi, pazar ve pazartesi günü Yenişehir Işıkları’ndan Okullar Yolu Kavşağı’na kadar olan kısımda asfalt serimi yapılacağı açıklandı.

Lefkoşa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergah yarın sabah saat 07:00’den itibaren 23 Nisan Pazartesi günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak

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Sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 11:54
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