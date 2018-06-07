Bu yol iki gün trafiğe kapatılacak

Girne’de, Kemal Celal Sokak, asfalt çalışması nedeniyle yarın ve cumartesi günü trafiğe kapatılacak.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgedeki inşaat nedeniyle asfaltta büyük oranda tahribat olduğu, bu nedenle belediyenin söz konusu sokakta iki gün süre ile çalışma gerçekleştireceği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.