Bu yol iki gün trafiğe kapatılacak

Girne’de, Kemal Celal Sokak, asfalt çalışması nedeniyle yarın ve cumartesi günü trafiğe kapatılacak.





Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgedeki inşaat nedeniyle asfaltta büyük oranda tahribat olduğu, bu nedenle belediyenin söz konusu sokakta iki gün süre ile çalışma gerçekleştireceği belirtildi.