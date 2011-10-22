Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bu Yıl, Kadınlar Daha Çok İş Buldu

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı azaldı

Bu Yıl, Kadınlar Daha Çok İş Buldu

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı azaldı

22 Ekim 2011 Cumartesi 23:14
Bu Yıl, Kadınlar Daha Çok İş Buldu
banner238

Ekonomik krizin etkilerinin azalmasıyla, İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında gerileme yaşanırken, yılın ilk 7 ayında işe yerleştirilen kadın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 arttı.


Söz konusu dönemde, 54 bin 627 kadın işe yerleştirildi.

İŞKUR istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde İŞKUR aracılığıyla 211 bin 577 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 oranında artarken, özellikle kadınlarda ve normal işe yerleştirmelerdeki yüzde 80'in üzerindeki artış oranları dikkati çekti.

İşe yerleştirilenlerin yüzde 26'sını kadınlar oluştururken, ilk 7 ayda işe yerleştirilen kadın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 artarak, 54 bin 627 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 29 bin 408 kişiydi.

İşe yerleştirilen erkek sayısında da yüzde 68,8 artış yaşanırken, 156 bin 950 erkek söz konusu dönemde iş buldu. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde işe yerleştirilen erkek sayısı 92 bin 970 kişiydi. İşe yerleştirilen özürlülerin sayısında da yüzde 25,6'lık artış yaşandı ve ilk 7 ayda 24 bin 698 özürlü işe yerleştirildi.

Söz konusu dönemde, 156 eski hükümlü de İŞKUR aracılığıyla iş buldu.

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında da yüzde 6,9'luk gerileme görüldü. Temmuz sonu itibariyle 1 milyon 783 bin 67 işgücü, 1 milyon 546 bin 526 işsiz bulunuyor. Geçen yılın aynı döneminde kayıtlı işgücü rakamı 1 milyon 842 bin 877, kayıtlı işsiz sayısı da 1 milyon 660 bin 871 kişiydi.

Son Güncelleme: 22.10.2011 23:14
Anahtar Kelimeler:
KadınIşsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim