Bu Yıl, Kadınlar Daha Çok İş Buldu

Ekonomik krizin etkilerinin azalmasıyla, İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında gerileme yaşanırken, yılın ilk 7 ayında işe yerleştirilen kadın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 arttı.



Söz konusu dönemde, 54 bin 627 kadın işe yerleştirildi.

İŞKUR istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde İŞKUR aracılığıyla 211 bin 577 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 oranında artarken, özellikle kadınlarda ve normal işe yerleştirmelerdeki yüzde 80'in üzerindeki artış oranları dikkati çekti.

İşe yerleştirilenlerin yüzde 26'sını kadınlar oluştururken, ilk 7 ayda işe yerleştirilen kadın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 artarak, 54 bin 627 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 29 bin 408 kişiydi.

İşe yerleştirilen erkek sayısında da yüzde 68,8 artış yaşanırken, 156 bin 950 erkek söz konusu dönemde iş buldu. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde işe yerleştirilen erkek sayısı 92 bin 970 kişiydi. İşe yerleştirilen özürlülerin sayısında da yüzde 25,6'lık artış yaşandı ve ilk 7 ayda 24 bin 698 özürlü işe yerleştirildi.

Söz konusu dönemde, 156 eski hükümlü de İŞKUR aracılığıyla iş buldu.

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında da yüzde 6,9'luk gerileme görüldü. Temmuz sonu itibariyle 1 milyon 783 bin 67 işgücü, 1 milyon 546 bin 526 işsiz bulunuyor. Geçen yılın aynı döneminde kayıtlı işgücü rakamı 1 milyon 842 bin 877, kayıtlı işsiz sayısı da 1 milyon 660 bin 871 kişiydi.