Bu yaz döneminde de İngilizceyi eğlenirken öğrenmenin yolu Ataner Junior English’ten geçiyor

Ataner Junior English ile çocuğunuz YAZ TATİLİ boyunca eğlenirken öğrensin… ATANER BURSLARI ile çocuğunuzun başarısına ortak olup siz değerli ailelerin yanında olan Ataner İngilizce Dil Merkezi’nde son kayıtlar devam ediyor! Geç kalmayın!

Yurtdışı bağlantıları ve Dev Global Eğitim kurumlarından elde ettiği en güncel eğitim programlarıyla Kıbrıs’ta bir ilke daha imza atarak Ataner İngilizce Dil Merkezi Junior yaş grubu (4-11 yaş) İngilizce eğitiminde boyutu değiştiriyor. Çocuğunuzun bu yeni nesil konsept eğitimde yer alması ile ileriki yıllarda elde edeceği İngilizce seviyesinde çok büyük farklar yaratırken aynı zamanda Uluslararası sınavlarda ve Üniversite giriş - kabul durumlarında da en önemli etken olan İngilizce dilinin en üst seviyeye taşıyor.

Yaz tatilinde İngilizce öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Ataner İngilizce Dil Merkezi çok iddialı bir ekip ve Sınırlı sayıda kayıt ile en iyi İngilizce eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler için Ataner Junior English, yaz tatilinde 4 yaş ve üzeri tüm çocuklar için haftanın 3 günü eğlenerek yeni nesil teknoloji ile İngilizce öğretiyor.

Ataner Junior English tarafından Yaz tatiline özel süren Ataner FunTech English Club konseptiyle sosyal ve iletişim becerileri yanı sıra drama-tiyatro aktiviteler ile İngilizce eğitimi en zevkli hale getiriliyor. Eğitimsel teknoloji, mobil uygulamalar, akıllı tahta ve daha fazlası ile eğlence ve İngilizce dolu bir yaza hazır olun. Teknoloji ile Geleneksel metotların en etkin şekilde aynı anda kullanılması ve hem tiyatro hem sosyal-iletişimsel hem de yeni nesil konseptte eğitimin ayrı ayrı eğitmenler ve özel materyaller, ekipmanlar kullanılarak ayrı sınıflarda eğitim verilmesiyle çocuklar eğlenirken öğreniyor ve İngiliz gibi konuşuyor.

Ataner English Language Center'de 4 yaşından itibaren verilecek burs ve özel destekli eğitimler ile İngilizce diliyle tanışan öğrenciler, teknoloji destekli eğitim ve anadili İngilizce olan yabancı Öğretmenler ile özel Speaking pratikleri yaparak temiz, akıcı bir İngiliz aksanı kazanacak. Küçük yaştan itibaren uluslararası sınavlara British Council & Cambridge Resmi Kayıt ve Sınav Hazırlık Merkezi olan Ataner English Language Center’de hazırlanmanın avantajlarını da yaşayacak.

Teke tek dersler ve özel küçük gruplarda yoğun olarak her hafta 3 gün İngilizce ile iç içe çocuğunuzu İngiliz gibi konuşturan Ataner English Language Center, yeni nesle en güncel tekniklerle teknolojik-akademik-sosyal-konuşma (yabancı öğretmenler)-drama-aktivite-eğlence dolu İngilizce eğitimi veriyor.

Çocuğunuzun yaz dönemi boyunca İngilizceyi öğrenmesini ve geliştirmesini istiyorsanız Ataner Junior English tarafından tatil boyunca süren Ataner FunTech English Club üyeliği sizleri bekliyor.

British Council testlerinden geçip akredite edilmiş olan Ataner Eğitim Grubu’nun düzenlediği (Ataner Danışmanlık) yaz dönemi programları için detaylı bilgiye 0548 865 5888 / 0533 861 5888 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

***Başarı Bursu ve Kardeş, Akraba, Arkadaş İndirimleri için detayları öğrenmenizde yarar var...