Bu Üçlü Kanseri Önlüyor

Kanseri Önleyen Zerdeçal, Karabiber ve Zeytinyağı Karışımı Şaşırtıyor
Bu 3 madde Doğu Hindistan’da 2000 yıldan bu yana kullanılmakta olup, son zamanlarda batılı tıp bilim adamları tarafından da onaylanmıştır. Dr. Anderson, bu 3 besin karıştırılıp her gün tüketildiği takdirde, kanser riskinin hemen hemen tamamen ortadan kalktığını belirtmektedir.
Bu olağanüstü karışım, zerdeçal, zeytinyağı ve çekilmiş karabiber.
- Çeyrek tatlı kaşığı Zerdecal
- Yarım tatlı kaşığı Zeytin yağ
- 1 Bir tutam Taze çekilmiş Karabiber
Kanserde Kurkumin Dozu
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Kurkumin Zerdeçalın Aktif Maddesidir.
1.Hafta = Günde 1 gr.Curcumin
2.Hafta = Günde 2 gr.Curcumin
3.Hafta = Günde 4 gr.Curcumin
4. – 8.Hafta = Günde 8 gr.Curcumin
Yapılan çalışmalarda günde 12 gr Curcumin alınması ve 3 ay
boyunca devam edilmesi hiç bir yan etkisi olmadığı görülmüştür.