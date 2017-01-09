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09 Ocak 2017 Pazartesi 10:07

Bu Üçlü Kanseri Önlüyor

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Bu Üçlü Kanseri Önlüyor
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Bu Üçlü Kanseri Önlüyor

Kanseri Önleyen Zerdeçal, Karabiber ve Zeytinyağı Karışımı Şaşırtıyor

Bu 3 madde Doğu Hindistan’da 2000 yıldan bu yana kullanılmakta olup, son zamanlarda batılı tıp bilim adamları tarafından da onaylanmıştır. Dr. Anderson, bu 3 besin karıştırılıp her gün tüketildiği takdirde, kanser riskinin hemen hemen tamamen ortadan kalktığını belirtmektedir.

Bu olağanüstü karışım, zerdeçal, zeytinyağı ve çekilmiş karabiber.

  • Çeyrek tatlı kaşığı Zerdecal
  • Yarım tatlı kaşığı Zeytin yağ
  • 1 Bir tutam Taze çekilmiş Karabiber
Bunları iyice karışrır ve iç Zerdecal karabiber karışımı 200 kat daha güçlü olmasını sağlıyor Zerdeçalın Zeytin yağı,Karabiber,Acı kırmızı biber ile birlikte alınması vücuttaki emilimi %100 e yaklaştırıyor. Kemoterapi esnasında günde 3 tatlı kaşığı zerdeçal alınmalı Zerdecalın silme tatlı kaşığı 3 gramdır ve ortalama 30 – 90 gram kadar Kurkumin içerir.

Kanserde Kurkumin  Dozu

————————–—-

Kurkumin  Zerdeçalın Aktif Maddesidir.

1.Hafta = Günde 1 gr.Curcumin

2.Hafta = Günde 2 gr.Curcumin

3.Hafta = Günde 4 gr.Curcumin

4. – 8.Hafta = Günde 8 gr.Curcumin

Yapılan çalışmalarda günde 12 gr Curcumin alınması ve 3 ay

boyunca devam edilmesi hiç bir yan etkisi olmadığı görülmüştür.

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