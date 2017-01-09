Bu Üçlü Kanseri Önlüyor

Bu 3 madde Doğu Hindistan’da 2000 yıldan bu yana kullanılmakta olup, son zamanlarda batılı tıp bilim adamları tarafından da onaylanmıştır. Dr. Anderson, bu 3 besin karıştırılıp her gün tüketildiği takdirde, kanser riskinin hemen hemen tamamen ortadan kalktığını belirtmektedir.

Bu olağanüstü karışım, zerdeçal, zeytinyağı ve çekilmiş karabiber.

Çeyrek tatlı kaşığı Zerdecal

Yarım tatlı kaşığı Zeytin yağ

1 Bir tutam Taze çekilmiş Karabiber

ve iç Zerdecal karabiber karışımı 200 kat daha güçlü olmasını sağlıyor Zerdeçalın Zeytin yağı,Karabiber,Acı kırmızı biber ile birlikte alınması vücuttaki emilimi %100 e yaklaştırıyor. Kemoterapi esnasında günde 3 tatlı kaşığı zerdeçal alınmalı Zerdecalın silme tatlı kaşığı 3 gramdır ve ortalama 30 – 90 gram kadar Kurkumin içerir.————————–—-Kurkumin Zerdeçalın Aktif Maddesidir.1.Hafta = Günde 1 gr.Curcumin2.Hafta = Günde 2 gr.Curcumin3.Hafta = Günde 4 gr.Curcumin4. – 8.Hafta = Günde 8 gr.CurcuminYapılan çalışmalarda günde 12 gr Curcumin alınması ve 3 ayboyunca devam edilmesi hiç bir yan etkisi olmadığı görülmüştür.