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24 Nisan 2017 Pazartesi 12:09

Bu Tarihler Arası Ateş Yakmak Yasak !

Bu Tarihler Arası Ateş Yakmak Yasak !
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Orman dairesinden yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde ateş yakmak yasak. Belirtilen tarihler arası her ne sebeble olursa olsun ateş yakılmayacağını, bunun için izin dahi verilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada izinsiz ateş yakanların 2 asgari ücrete kadar para cezası, bir yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayada çarptırılabileceği ifade edildi.

Söz konusu dönemde ateşli piknik yapılabilecek yerler ise şu şekilde sıralandı;

Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı, Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı. 

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