Bu Tarihler Arası Ateş Yakmak Yasak !

Orman dairesinden yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde ateş yakmak yasak. Belirtilen tarihler arası her ne sebeble olursa olsun ateş yakılmayacağını, bunun için izin dahi verilmeyeceğini açıkladı.



Açıklamada izinsiz ateş yakanların 2 asgari ücrete kadar para cezası, bir yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayada çarptırılabileceği ifade edildi.



Söz konusu dönemde ateşli piknik yapılabilecek yerler ise şu şekilde sıralandı;



Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı, Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı.