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09 Şubat 2017 Perşembe 14:23

BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT!

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BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT!
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BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT!
LTB'den geldik deyip kimlik bilgilerini alıyorlar!Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yaşlılara Hizmet Birimi’ne bağlı üyeleri ve Lefkoşalı yurttaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, LTB adına birime üye olan bazı yaşlıların evlerine giden kişilerin kimlik bilgileri ve ikametgâhları hakkında sorular sorarak bilgi edinmeye çalıştıkları, itiraz edenlerin ise tehdit edilerek korkutulmaya çalışıldığına dair ihbar alındığı vurgulandı.

Üyelerin aranarak bu durumla ilgili bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne de gerekli başvurunun yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, Yaşlılara Hizmet Birimi üyeleri ile vatandaşlara, belediyeden geldiğini söyleyenlerden LTB personel tanıtım kartı istenmesi konusunda uyarıda bulunuldu.


 
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