Bu Para İnsanı Çıldırtır!

İşte Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi





Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyesi 50 milyon olarak belirlendi! Geçen yıl da büyük ikramiye 50 milyon olarak belirlenmişti....

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası tarafından, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla oda üyelerine yönelik bir toplantı düzenlendi.



Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası tarafından Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) yapılan toplantıya, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Milli Piyango Antalya Şube Müdürü Doğan Keleş katıldı.



Toplantıda yılbaşı ikramiye planı açıklanırken, yılbaşı biletlerinin 29 Kasım 2014 Cumartesi gününden itibaren satışına başlanacağı bildirildi.

Toplam 286 Milyon TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşında biletlerin fiyatları ise tam bilet 50 TL, yarım bilet 25 TL ve çeyrek bilette 12,50 TL olarak açıklandı.