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BU MUCİZE BESİN, SAĞLIKLI KİLO VERDİRİP, KANSERİ ÖNLÜYOR!

İşte o mucize besin

BU MUCİZE BESİN, SAĞLIKLI KİLO VERDİRİP, KANSERİ ÖNLÜYOR!

İşte o mucize besin

24 Mart 2018 Cumartesi 21:22
BU MUCİZE BESİN, SAĞLIKLI KİLO VERDİRİP, KANSERİ ÖNLÜYOR!
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Keten tohumu nedir, faydaları nelerdir son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız sorulardan birisi. Keten tohumu insan vücudu üzerindeki önemli faydaları ile en merak edilen bitkiler arasında yer alıyor. Keten tohumu faydaları arasında en dikkat çekici olanı ise sağlıklı bir biçimde kilo vermenize yardımcı olması...

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Kilo verme yöntemlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.Son günlerde en çok tercih edilen yöntem ise keten tohumu ile sağlıklı bir biçimde zayıflamak. Elbette keten tohumu faydaları bununla sınırlı değil. İçeriğinde bol miktarda C,E ve K vitaminleri ile kalsiyum,bakır ve demir içeren keten tohumu tam bir enerji deposu.

Keten tohumu nedir?

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumu nedir kısaca bahsetmek gerekirse; keten tohumu keten bitkisinin meyvelerinden elde edilen, 50 ile 100 ml boyutlarında olan bir bitki türüdür.Akdeniz İklimi'nde yetişme imkanı bulan bitki Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Bitki içeriğinde linamarin, protein ve sabit yağlar yer alıyor. Keten tohumu içinde yer alan yağlar Omega 3 yağı olarak kullanılabiliyor.

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Günümüzde alternatif tıp ürünleri arasında kullanılan keten tohumu insan vücudu üzerinde onarıcı bir etkiye sahip. Keten tohumu faydaları hakkında tüm bilinmeyenler hemen aşağıda, sizleri bekliyor.

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumunun faydaları denildiğinde belki de akla gelen ilk şey, kilo vermede etkili bir ürün olması. Keten tohumu uzun süreli tokluk sağlayan bir ürün olmasının yanı sıra vücuttaki zararlı maddeleri de yok ediyor. Keten tohumu içinde yer alan sabit yağlar insan vücudundaki zararlı yağları yok ederek kilo vermede etkili oluyor.

Kanseri önler

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumunun bilinen önemli bir faydası da kanseri önlemesidir. Keten tohumunu hayatınızın bir parçası haline getirerek kanser hücrelerine karşı vücudunuzu koruyabilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Keten tohumu içinde yer alan lignan isimli madde kanser hücrelerine karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Enerjinizi yükseltir

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumu içeriğinde çok sayıda besin değeri yer aldığı için gün içinde enerjik kalmanıza yardımcı olmaktadır. Keten tohumu günlük kullanımı ile zinde kalabilir, enerjinizi her zaman yüksek tutabilirsiniz.

Unutkanlığı önler

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumu faydaları arasında öne çıkan diğer bir etken ise unutkanlığı önlemesidir. Unutkanlık konusunda tedavi edici özelliği bulunan Omega 3 yağı keten tohumu içinde bol miktarda yer alır. Unutkanlık sorunu yaşayanlara düzenli keten tohumu kullanımı tavsiye edilir.

Sindirim sistemini düzenler

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Sindirim sistemi sorunları hemen hemen herkesin hayatında bir dönem karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Keten tohumu düzenli kullanım ile mide ve bağırsakta yer alan zarların tamamını temizleyerek, iltihap oluşmasının önüne geçiyor. Düzenli kullanım ile sindirim sisteminizde kalıcı bir etki sağlayabilirsiniz.

Keten tohumu nerelerde kullanılır?

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumu nedir öğrendikten sonra keten tohumunu nerelerde ve ne şekillerde kullanabileceğinizi de öğrenmeniz gerekir. Keten tohumu 1 ay taze kalabilen bir üründür, çok uzun ömürlü değildir.Bu nedenle hızlı tüketilmesi tavsiye edilir.

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumunun yağını kullanabilir ya da direk olarak çayını yapabilirsiniz. Her türlü kullanımda faydalarından yararlanmanız mümkün olacaktır. Keten tohumu kullanımı için genel olarak şu yöntemleri kullanmanız önerilir:

Tane Halinde Kullanım:

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumu tane halinde kullanım önerisi için; 1,5 yemek kaşığı keten tohumunu ıslatabilir ve bir miktar yoğurt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde kullanım özellikle sindirim sistemi sorunları olan kişilere önerilmektedir.

Sıvı Halinde Kullanım:

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumunu gündelik olarak kullanmanın en kolay yolu sıvı halinde kullanımdır. Keten tohumu çayı hazırlamak için kaynar su içinde keten tohumunu bir süre demleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Öğütülmüş Halde Kullanım:

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumu faydalarından yararlanabilmek için öğütülmüş halde de kullanım yapabilirsiniz.Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta ise tohumun ne zaman öğütüldüğünün takip edilmesi olacaktır. Son kullanma tarihi geçmiş bir ürün kullanılmamalıdır.

Yağ Halinde Kullanım:

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Keten tohumunun en sık kullanım şekillerinden birisi yağ halinde kullanımıdır. Keten yağını günlük 1 tatlı kaşığı tüketmek oldukça faydalıdır. Satın aldığınız keten tohumu yağlarını serin ve kuru bir yerde muhafaza etmeye özen göstermelisiniz.

Keten tohumunun yan etkisi var mı?

Bu Mucize Besin, Sağlıklı Kilo Verdirip, Kanseri Önlüyor!

Görüldüğü üzere keten tohumu faydaları saymakla bitmiyor. Keten tohumu kullanan kişilerin merak ettiği diğer bir konu ise yan etkisi olup olmadığı. Keten tohumunun hamile ve emziren kadınlar üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı net bir biçimde bilinmediğinden kullanılmaması tavsiye edilir. Bununla birlikte keten tohumu çocuklar için sakıncalı bir üründür, bu nedenle çocuklardan uzak tutulmalıdır. Keten tohumunun sık kullanımda kadınlarda selülit problemlerine yol açtığı da gözlenmiştir.

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