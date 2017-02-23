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23 Şubat 2017 Perşembe 11:22

BU KÖYDE SADECE 13 AİLE YAŞIYOR...

Köyde kahveler ve sokaklar boş

BU KÖYDE SADECE 13 AİLE YAŞIYOR...
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Köyde kahveler ve sokaklar boş

Ülkede ekonomik gidişatın günden güne kötüye gitmesi ve köylünün desteklenmemesi, köyleri her açıdan vurdu.

Eşsiz Lefkoşa manzarasına sahip, Beşparmak Dağlarının eteklerine kurulu, dar ve yokuş yolları ile bilinen kaybolmaya yüz tutmuş bir köy; Ağırdağ (Ağırda)… Bir zamanlar keçi çobanlığıyla ünlü bu köyde, bugün sadece on üç aile yaşıyor. Nüfusun çoğunun yaşlı olduğu Ağırdağ’da sokaklar boş, kahveler kapanmış durumda…

Köy bakkalını işleten Mustafa Kamacıoğlu, bir zamanlar cıvıl cıvıl olan Ağırdağ’da bugün genç insan bulmanın neredeyse imkansız olduğunu, gençliğin köyden kaçtığını söyleyerek, “Ağırdağ, artık boş ve ıssız” diye konuştu. 

Eşsiz Lefkoşa manzarasına sahip,  KKTC’nin batısında yer alan yerleşim yerimiz;  Ağırdağ (Ağırda)…Keçi çobanlığıyla ünlü köyde yaşayanların bu işi 1974 yılı öncesine kadar yaptığı, günümüzde ise neredeyse herkesin köy dışında işlerde çalışarak geçimini sağladığı belirtiliyor.

Ancak bugün bakıldığında köyde neredeyse kimse yok denecek kadar az. Sadece on üç ailenin yaşadığı Ağırdağ’da kahvehaneler ve bir zamanlar aktif durumda olan spor lokalleri kapalı... Genç neslin köy dışına yerleştiği Ağırdağ’da daha çok yaşlı kişiler hayat sürüyor…

Köyde 13 aile kaldı

Köy bakkalını işleten Mustafa Kamacıoğlu, bir zamanlar cıvıl cıvıl olan Ağırdağ’da bugün genç insan bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirterek, gençliğin köyden kaçtığını söyledi. Kamacıoğlu, köyde doğan ve büyüyen gençlerin köyde hayatını idame ettirebilmesi için ev yapmak istediğini, ancak yapamadığını belirterek, “eskiden bir tepenin üzerindeydik. Fakir olan aileler çocuklarına bu tepe üzerine ev yaptı, yerleştirdi. Hali araziydi, parsellediler. Gençlerin çoğu ise modern ev yapmak istediler. Yapamayınca köyün dışına çıkmak zorunda kaldılar. Bazıları Girne yolunun üzerine ev yaparken, bazıları başka yerlere ev yaptı” diye konuştu. Kamacıoğlu, dört oğluna da Boğaz’da ev yaptığını söyleyerek, köyde on üç ailenin kaldığını ve hepsinin de yaşlı olduğunu kaydetti.

Köyde kahveler ve sokaklar boş

“Şimdi köyümüzde kahve bile kalmadı” diyen Kamacıoğlu, herkesin gündüz vakti evinde olduğunu, akşam açılan bir kahve olduğunu ona da pek uğrayanın olmadığını söyledi. Kamacıoğlu, “Ben bakkal işletiyorum. Ama köyde nüfus çok az olduğundan satışlar da azaldı. Kapatma düşüncemiz var. Eskiden buralar cıvıl cıvıldı. Ağırdağ artık boş ve ıssız”


Kaynak: Deniz Abidin / Özlem Çimendal

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