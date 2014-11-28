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Bu Kız Yaşlanmıyor

Dokuz yaşındaki küçük kız hala bir bebek gibi görünüyor.

Bu Kız Yaşlanmıyor

Dokuz yaşındaki küçük kız hala bir bebek gibi görünüyor.

28 Kasım 2014 Cuma 18:49
Bu Kız Yaşlanmıyor
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Bu Kız Yaşlanmıyor
Dokuz yaşındaki küçük kız hala bir bebek gibi görünüyor.


GabBy Wiilliams, çok nadir görülen bir bozuklukla dünyaya geldi. Yaşı ne kadar ilerlerse ilerlesin Gabby yaşlanmıyor. Şu an 9 yaşında olmasına rağmen hala bir bebeğin anatomisine sahip küçük kız, yaşlanmaya sebep olan genin bulunmasında bilim insanlarına yardımcı olabilir.
Gabby, ailesiyle Amerika’da yaşıyor. Ailenin ikinci büyük çocuğu olan 9 yaşındaki kız, kardeşler arasında beden ölçüsü olarak küçük çocuk. Doğuştan gelen bozukluğu yüzünden her 4 yılda 1 yıl yaşlanıyor. Doktorlar küçük kızın geleceğiyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyorlar.

Doktorlar küçük kızın durumuyla ilgili genetik araştırmalar yaparak, yaşlanmaya sebep olan ya da yaşlanmayı durduran geni bulmaya çalışıyorlar. Bu çalışmalar sonucu Alzheimer gibi durumlarla mücadele eden insanlar için umut vadedecek bulgulara ulaşılabilecek.

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Son Güncelleme: 28.11.2014 18:54
Anahtar Kelimeler:
GabBy Wiilliamsçok Nadir Görülen Bir Bozuklukla Dünyaya Geldi. Yaşı Ne Kadar Ilerlerse Ilerlesin Gabby Yaşlanmıyor. Şu An 9 Yaşında Olmasına Rağmen Hala Bir Bebeğin Anatomisine Sahip Küçük KızYaşlanmaya Sebep Olan Genin Bulunmasında Bilim Insanlarına
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