Bu Kız Yaşlanmıyor

Dokuz yaşındaki küçük kız hala bir bebek gibi görünüyor.





GabBy Wiilliams, çok nadir görülen bir bozuklukla dünyaya geldi. Yaşı ne kadar ilerlerse ilerlesin Gabby yaşlanmıyor. Şu an 9 yaşında olmasına rağmen hala bir bebeğin anatomisine sahip küçük kız, yaşlanmaya sebep olan genin bulunmasında bilim insanlarına yardımcı olabilir.

Gabby, ailesiyle Amerika’da yaşıyor. Ailenin ikinci büyük çocuğu olan 9 yaşındaki kız, kardeşler arasında beden ölçüsü olarak küçük çocuk. Doğuştan gelen bozukluğu yüzünden her 4 yılda 1 yıl yaşlanıyor. Doktorlar küçük kızın geleceğiyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyorlar.



Doktorlar küçük kızın durumuyla ilgili genetik araştırmalar yaparak, yaşlanmaya sebep olan ya da yaşlanmayı durduran geni bulmaya çalışıyorlar. Bu çalışmalar sonucu Alzheimer gibi durumlarla mücadele eden insanlar için umut vadedecek bulgulara ulaşılabilecek.

















