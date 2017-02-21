Surlariçi'nde darp olayına karışanlar şimdi de tehdit etmeye başladılar

"Bu kez Cumhurbaşkanının oğlunu döveceğiz..."

Surlariçi'nde darp olayına karışanlar şimdi de tehdit etmeye başladılar



Geçtiğimiz günlerde 3 Kıbrıslı Türk genci darp edenlerin arkadayları tutuklamalardan sonra sosyal medyada tehdit mesajları yazmaya başladılar.



Saldırganlardan Mehmet Alkış'ın arkadaşlarından Abdurrahim Özbek sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşım herşeyin üstesinden geldin bunun da üstesinden gelirsin bilirim. İnşallah Salı günü çıkıyorsun aramızda görmek isteriz seni. Hayırlısıyla gel gardaşım..."

...

"Bu sefer Cumhurbaşkanının oğlunu döveceğiz böyle adaletin ben..."

..

Mevlüt Eren:

Önce bir çıksın da hepsinin çocuklarıyla karşılaşırız, sıkıntı değil..."







Kaynak: KIBRIS TİME-Özel Haber