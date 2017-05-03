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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 17:49

Bu Kan Grubundan Olanlarda Kalp Krizi Daha Düşük

Bu Kan Grubundan Olanlarda Kalp Krizi Daha Düşük
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Bu Kan Grubundan Olanlarda Kalp Krizi Daha Düşük
Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geçirme olasılığının diğerlerine göre daha az olduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre, sonuçları Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun kongresinde açıklanan araştırmada bilim adamları, 1,3 milyon kişi üzerinde yaptıkları çalışmada, kan grubu "0" olanların koroner ve kardiyovasküler rahatsızlık riskinin diğer kan gruplarına göre yüzde 9 daha düşük kaldığını tespit etti.

Kan grupları "A", "B" ve "AB" olan kişilerde kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir proteinin daha yüksek seviyelerde bulunmasının, kalp krizi riskini arttıran bir faktör olabileceği kaydedildi.

Uzmanlar, risk küçük görünmesine rağmen tüm nüfus göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkacak rakamların dikkate değer olacağı uyarısını yaptı.

Daha önce yapılan bir araştırma, nadir rastlanan "AB" kan grubuna sahip kişilerin, kalp krizi konusunda en savunmasız grup olduğunu göstermişti.


 
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