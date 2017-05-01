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01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:28

Bu İlan Çok Tartışılacak...

Bu İlan Çok Tartışılacak...
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Bu İlan Çok Tartışılacak...
"Raif'i yediniz ama çıkarınıza dokunuldu diye Rauf'u da size yedirtmeyeceğiz..."

Bugünkü bazı gazetelerde yayınlanan tam sayfa ilan günün en fazla konuşulan konulsu oldu ve olmaya devam ediyor.

TMT Mücahitleri imzasıyla yayınlanan ve rahmetli Raif Denktaş ile Rauf Denktaş'ın resimlerinin de bulunduğu ilanda şöyle deniliyor;

"Raif'i yediniz ama çıkarınıza dokunuldu diye Rauf'u da size yedirtmeyeceğiz. Siz bir devlet iradesi ile oynamayı kaçakk bahisle karıştırdınız ama öyle kolay değil Sn. XXXL (beden)...

Beğenseniz de beğenmeseniz de gündemde olan 'internet bet) kaçak müşterek bahis veya sanal bahisle ilgili düzenlemeler yasallaşacak.

Kaçak bahisten milyar dolarlara varan gelirinizden KKTC devletine her KKTC vatandaşı gibi vergi vereceksiniz ve devlet denetimi altında olacaksınız.

Boşuna çırpınmayın, babasına zarar vermek için oğluna çamur atmayın. Bu yasalar geçecek..."

(TMT Mücahitleri) 


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