Bu Hastalık Yüzünden “Saatte 3 Kişi” Ölüyor!









Sağlık uzmanları “saatte üç kişinin” ölümüne yol açan ve kaygı uyandıracak seviyede yaygınlaşan bu hastalık için siyasilerin çözüm üretmelerini istedi.

Almanya’da 6 milyon kişinin şeker hastası olduğu ve bu rakamın sürekli artarak önemli sağlık sorunu haline geldiği açıklandı. Uzmanlar, siyasilerin son yıllarda alarm veren bu konuda çözümler bulmalarını istedi.



Alman Diyabet Yardım Derneği Başkanı Prof. Dr. Thomas Danne, özellikle “Tip 2″ diyabet hastası artışının aşırı kilo, hareketsizlik ve stresli yaşam gibi faktörlere bağlı olduğunu vurguladı.



Diyabetin bir halk hastalığı olduğunu belirten Prof. Danne, “Almanya’da şeker hastası sayısı son 15 yılda üçte bir oranında artış göstererek 6 milyona yükseldi. Ayrıca 2035 yılına kadar dünyada şeker hastası sayısı 600 milyona çıkacak. Günümüz istatistikleri Almanya’da günde 750 kişinin bu hastalığın pençesine düştüğünü göstermektedir ve saat başı üç kişi şeker hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirmektedir.” ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Thomas Danne, şeker hastalığının yüzde 95’nin ileri yaşlarda ortaya çıkan “Tip2″ türü olduğuna dikkati çekerken, “Diyabet ciddi bir metabolik hastalık. Bu hastalığa bağlı olarak kalp krizi, yüksek tansiyon, beyin felci ve böbrek yetmezliği gibi sorunlar ortaya çıkabilir” diye konuştu

