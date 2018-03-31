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Bu gece gökyüzünde şölen var!

Mavi Ay nedir? Mavi Ay Mart 2018'de hangi tarihte meydana gelecek? Mavi Ay mavi renkte mi görünüyor? İşte Mavi Ay hakkında bilmeniz gereken her şey...

Bu gece gökyüzünde şölen var!

Mavi Ay nedir? Mavi Ay Mart 2018'de hangi tarihte meydana gelecek? Mavi Ay mavi renkte mi görünüyor? İşte Mavi Ay hakkında bilmeniz gereken her şey...

31 Mart 2018 Cumartesi 16:48
Bu gece gökyüzünde şölen var!
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Mavi Ay nedir? Mart 2018'de Mavi Ay ne zaman yaşanacak?

Mavi Ay nedir? Mavi Ay Mart 2018'de hangi tarihte meydana gelecek? Mavi Ay mavi renkte mi görünüyor? İşte Mavi Ay hakkında bilmeniz gereken her şey...

Mavi Ay nedir? Mart 2018'de Mavi Ay ne zaman yaşanacak?

Mavi Ay aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi durumudur. Son derece nadir yaşanan bu gök olayına Mavi Ay adı veriliyor.

2018 yılındaki ilk Mavi Ay, Ocak ayında gerçekleşmişti. Ocak ayında gerçekleşen Mavi Ay, son derece ender rastlanan Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması şeklinde meydana gelmişti. Bu inanılmaz gök olayı Süper Ay, Mavi Ay, Kanlı Ay ve Ay Tutulması hadiselerinin aynı gün içerisinde yaşanmasıyla oluştu.

Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmez. 

Mart 2018'de Mavi Ay 31 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Kurt Dolunayı nedir?

2 Mart 2018 tarihinde Kurt Dolunayı adı verilen Dolunay evresi gerçekleşmişti. Kurt Dolunayı adı, Amerika yerlileri tarafından kullanılan bir ifadedir. Kurt Dolunayı, havaların ısınması ve yer solucanlarının ortaya çıkmasını temsil eder.

Ay Takvimi'ne göre bir takvim ayı 28 ila 31 gün sürer. Bu sebeple aynı takvim ayı içerisinde iki defa Dolunay yaşanabilir. 

Mavi Ay ortalama iki ila üç yılda bir, Çift Mavi Ay ise bir yüzyılda üç ila beş defa meydana gelir. Ortalama olarak her 2.7 yılda bir meydana geldiği de söylenebilir.

2018 yılında kaçırmamanız gereken gök olayları!

Çift Mavi Ay en son hangi tarihte meydana geldi? Çift Mavi Ay ne zaman yaşanacak?

Çift Mavi Ay en son 1999 yılında meydana geldi. Bir sonraki Çift Mavi Ay ise 2037 yılında yaşanacak.

31 Ocak 2018 Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması hakkında bilmeniz gerekenler...

2018 yılının ikinci Mavi Ay fenomeni 31 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek. 31 Mart 2018'de Mavi Ay, Türkiye saati ile 15:37'de doğacak. 

31 Mart 2018'de gerçekleşecek Mavi Ay ayrıca Hristiyan aleminin kutlayacağı Paskalya Bayramı'nı da belirleyen tarihtir.

Mavi Ay nasıl gözlemlenir?

Hava koşulları gözlem yapabilmek için son derece uygun ve bulutsuzsa Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir.

Fakat Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yöntem teleskopla Ay'ın karanlık ve aydınlık yüzeylerinin başlangıç noktalarına odaklanmaktır. Dürbünle gözlem yapmak da oldukça iyi bir seçenektir. 

Anahtar Kelimeler:
Mavi AyKurt Dolunay
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