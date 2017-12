Bu dava öyle bir dava ki Kıbrıs Sallanacak

Fatura alamayan yatırımcının, sattığı dairelerin tapusunu verememesine neden olunca, vatandaş da mağdur oldu. Projelerini Üstlendiği yatırımcı şirketin işlerinde çalışan taşeronları da ödemeyerek çalışmaları sekteye uğratan uyanıklar, kendi şirketlerinden dahi para kaçırdılar. Belgelerle ortaya çıkan yolsuzluk, 25 Ocak’ta yargı önüne çıkacak. Davanın maddi boyutu çok yüksek olduğu için dün Mağusa’da görülen Duruşmada mahkeme iki hakimin davayı görmesine hükmetti. İki uyanıktan biri milletvekili adayı olurken, diğerinin de Ticaret Odası Başkanlığı’na soyunduğu öğrenildi. Yatırımcı şirketi, “sorunu çözeceğiz” diyerek yıllarca oyaladıktan sonra suçunu inkâr eden uyanık iki direktör hakkındaki yargı süreci başladı. Davacı olan yatırımcı şirketin elinde iki direktörün yolsuzluk yaptığını kanıtlayan tüm belgeler mevcutken, Star Kıbrıs, geçmiş tarihlerde yayımladığı haberlerde iki direktörün yaptığı vergi vurgununu belgeleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine getirmişti.



BELGELERLE YAYIMLANMIŞTI



Star Kıbrıs’ta 2016 yılı Haziran-Ekim ayları arasında yayımlanan haberlerde iki direktörün yolsuzlukları ortaya konmuş, ilk haber 28 Haziran tarihinde, “Hangi büyük müteahhit devletin parasını gasp etti?” başlığıyla kamuoyunun bilgisine getirilmişti. Haberlerde uyanık iki direktörün projelerini üstlendiği yatırımcı firmadan almış olduğu hakkedişlere karşılık fatura kesmeyerek KDV vurgunu yaptığı ve devletin parasını gasp ettiği gözler önüne serilmişti.



YATIRIMCIDAN ALDI, FATURA VERMEDİ



28 Haziran itibariyle başlayan ve belirli aralıklarla 5 Ekim 2016 tarihine kadar yayımlanan haberlerde şu gerçekler kamuoyunun bilgisine sunulmuştu: Yatırımcı firmanın birçok projesini alan müteahhit şirketi, inşaat işlerine karşılık her ay yatırımcı firmadan belli bir meblağ para aldı. Şirket, yatırımcı firmadan hakkediş alırken KDV de talep etti. Yatırımcı firma, her ay KDV dahil talep edilen meblağı ödedi ancak müteahhit şirketi, KDV dahil aldığı ödemelere karşılık fatura kesmedi. Star Kıbrıs yayımladığı belgelerle, müteahhit firmanın değişik projeler için yatırımcı şirketten 16 milyon Sterlin hak ediş ve 2 milyon sterlin KDV aldığını ortaya koydu. Firmanın sadece tek bir proje için yatırımcı şirketten 222 bin 542, 92 oranında KDV ile birlikte toplamda 2 Milyon 551 bin 213,65 Sterlin hak ediş aldığı ancak sadece 465 bin 200,32 sterlin tutarında fatura kestiği, 69 bin 780,37 oranında ise KDV ödediği kamuoyunun bilgisine getirildi.



KENDİ ŞİRKETLERİNİ DE DOLANDIRMIŞLARDI



Devleti, yatırımcıyı, taşeronları, ev satın alanları hatta kendi şirketlerini dahi dolandıran iki uyanık müteahhittin sadece altı ayda şirketlerine ait 2 milyon sterlini kendi hesaplarına aktardıkları da belgelerle ortaya kondu. Haberlerle birlikte yayımlanan belgelerde, iki direktörün, KKTC’deki banka ve of-shore hesaplarına aktardıkları şirkete ait para miktarını açıklanmış, iki direktörün 2006 yılının sadece altı aylık sürecinde 2 milyon sterlin tutarındaki parayı şirket kasası yerine zimmetlerine geçirdikleri ortaya konmuştu.



TAŞERONLARIÖDEMEDİLER, İŞLERİSEKTEYE UĞRATTILAR



Uyanık direktörlerin, yatırımcı şirketten parasını almasına rağmen, yatırımcının işlerinde çalışan taşeronları ödemediği, işlerin sekteye uğradığı da gözler önüne serilmişti. İlgili taşeron firma sahibi A.T isimli şahıs, Star Kıbrıs’a konuşmuş, müteahhit firmanın kendilerine ödeme yapmadığını, bu nedenler işleri yarım bıraktıklarını açıklamıştı. A.T, yatırımcının ise gereken parayı ödediğini ancak müteahhit firmanın yatırımcıdan almasına rağmen taşeronlara ödeme yapmadığını dile getirmişti.



HESAP ZAMANI BAŞLIYOR



Müteahhit firmanın yasa dışı eylemleri nedeni ile vergisini alamayan devlet, fatura alamayan yatırımcı firma ve tapusunu alamayan ev sahipleri mağduriyet yaşarken, uğradığı mağduriyetin giderilmesi için Mimar Mühendisler Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği gibi inşaat sektöründe sözü geçen birliklere şikâyetlerde bulunan, ancak sorununa çare bulamayan yatırımcı şirket konuyu mahkemeye taşıdı. Müteahhit firmayı dava eden yatırımcı şirketin başlattığı hukuk mücadelesi ile ilgili dava 25 Ocak tarihi itibari ile iki hakimin nezaretinde görüşülmeye başlanacak. İki direktör adalet önünde yaşattığı mağduriyetlerin hesabını verecek.