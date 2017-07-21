Bu da devlet hastanesi memnuniyeti...

Boğulma tehlikesi geçirip ölümden dönen turist Ayten Madak, Lefkoşa ve Mağusa Devlet Hastanesi yetkililerine teşekkür etti







KKTC'de turist olarak bulunan Ayten Madak, boğulma tehlikesi geçirip hayata döndürülmesinde payı olan Lefkoşa ve Mağusa Devlet Hastanesi yetkililerine bir mesajla teşekkür etti.

Madak mesajında şöyle dedi:

"KKTC ‘de konuk olarak bulunuyorum. Pazartesi günü , Mağusa sahilinde yüzerken anlık bir anafora kapılıp yüzmede kontrolumu yitirdim. Sonrasını anlatmaya gerek yok , çok fazla miktarda su yutma ve doğal olan sonuç : bilincin kaybolması ve sonrasının anımsanmaması....

Sahilde 1-2 duyarlı vatandaşın suni teneffüs yaptırdığını sonradan öğrendim. Ama daha önemlisi, 112 ile anons edilen cankurtaran- ambulans demiyorum, zira anlamını karşılamıyor - aracının olay yerine gelmiş olmasıydı. Sonrasında Mağusa Devlet Hastanesi ‘nin ‘’ acil ‘’ ekibinin ilk müdahaleyi yaptığını öğreniyorum. Donanımın daha iyi olduğu saptaması yapılmış olmalı ki 30 dakikada bu kez Kıbrıs Türkünün mücadele önderi olarak bildiğim Dr. Burhan Nalbantoğlu ‘nun adının verildiği Lefkoşa Devlet Hastanesi ‘nin yoğun bakımında müdahaleye başlanmış. ‘’ Mış ‘’ dememi mazur görün , bilincim yerinde değil ama tam bir seferberlik hali yaşandığını görenler tanık oluyor.Sakın ola ki bir ayrıcalık uygulandığı akla gelmesin , zira hastaneye mayo ile getirildim ve üstümde kimliğimi belirleyen hiç bir şey yoktu , hekimler ve yardımcı sağlık ordusu sadece ettikleri yeminin gereğini yaptılar. 48 saatlık yoğun bir müdahale dönemi ve son kalıntıları akciğerden giderilmesi için bu kez Göğüs Hastalıkları Kliniği ‘nin hastasıyım , ama konuğuyum demek daha doğru, zira gördüğüm sıcaklık ancak konuk sıfatıyla anlamını bulabilir. Cuma günü sabah hekim kontrolunda sağıltımın tamamlandığı bildirildi ve ben tabucu edildim.

Sonuçta ölümden yaşama dönüşün tüm basamaklarını yaşarken KKTC ‘nin 2 önde gelen hastanesini , acil ve yoğun bakımlarını ve cankurtaran servislerinin etkin hizmetinin tanığıyım , zira bu hizmetleri birebir aldım .

30 yılını yeni tamamlamış genç bir Cumhuriyet olan KKTC ‘de insanın beklediği ilk temel hizmet olan sağlık konusunda bu cansiperane davranışları sosyal basın aracılığıyla duyurmayı bir insanlık borcu olarak kabul ediyor , üstümde emeği olan sağlık ailesine ‘’sağolunlar!’’ diyorum.

Ayten Madak

İstanbul Devlet Konservatuarı Mezunu ,

Tekel Emeklisi

21.07.2017



Kaynak: KIBRIS TİME-ÖZEL