banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92938
ALTIN
224.281
DOLAR
5.6291
STERLİN
7.2291
EURO
6.4061
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
AKINCI İLE ANASTASİADİS BİR ARAYA...
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
Bu avukat hangi devlette yaşıyor!
BU AVUKAT HANGİ DEVLETTE YAŞIYOR!
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Bu avukat hangi devlette yaşıyor!

Bu avukat hangi devlette yaşıyor!

26 Ekim 2018 Cuma 09:26
Bu avukat hangi devlette yaşıyor!

Bu avukat hangi devlette yaşıyor!

Afrika Gazetesini savunan Tacan Reynar: Ortada bir suç yoktur çünkü ortada bir devlet yoktur

Reynar KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olmadığını iddia etti

Afrika davasında dün 4 tanık dinlendi. Yargıçlıktan istifa ettikten sonra avukatlık yapan Reynar Afrika Gazetesi’ne açılan davanın TC Elçiliği tarafından alınan talimat ışığında başlandığını ileri sürdü.

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına avukatlar Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu. Dün gerçekleşen duruşmada Savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Abdülkadir Kızıltaş’ı dinletti. Abdülkadir Kızıltaş, Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının üzerine çiş yapan resmin aşağılayıcı olarak değerlendirdiğini ve polise gidip şikâyette bulunduğunu söyledi. Avukat Tacan Reynar, bu gibi yayınların tüm dünyada dünya liderleri hakkında yayınlandığına ve bunun basın özgürlüğü olduğuna işaret etti. Reynar, tanığa, gazetecilerin cezalandırılmalarını mı istiyorsunuz? Sorusunu sordu. Kızıltaş, ortada suç varsa ceza almalarının normal olduğunu söyledi. Tacan Reynar, uluslararası kuruluşların KKTC’yi Türkiye’nin alt kuruluşu olarak gördüğünü söyledi. Reynar, bu kolajın iki ülke arasında gerginliğe neden olmadığını, ilişkilerin bozulmadığını savundu. Tanık, bu iddiayı kabul etti. Uluslararası örgütlerin bu davaları takip ettiğini belirten Reynar, yargılanan gazetecilerin hapis cezaları almaları halinde KKTC’nin basın özgürlüğü adına dünya sıralamasındaki yerinin daha da geriye gideceğini savundu. Kızıltaş, bu iddiayı kabul etmedi. Tacan Reynar, dünya liderlerinin bu tür yayınlarla eleştirilebileceğini belirtti. Kızıltaş, aşağılayıcı bir yayınla eleştirilmesine karşı olduğunu söyledi. Kızıltaş’ın ardından Savcı Ergin Atıcı, Abdurrahman Şanverdi’yi tanık olarak dinletti. Şanverdi, 1985 yılından beri KKTC’de yaşadığını ve Girne Hataylılar Dernek Başkanı olduğunu anlattı. Şanverdi, Afrika gazetesinde ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine işeyen bir resim görüp, rahatsız olduğunu ve polise şikâyette bulunduğunu anlattı. Tanık, Afrika gazetesi önündeki olaylara katıldığını ve siyah çelenk bıraktığını belirtti. Tacan Reynar, tanığa, talimat alarak şikâyette bulunduğu iddiasında bulundu. Şanverdi, bu iddiayı kabul etmedi. Reynar, KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olmadığını söyleyerek, “Ortada bir suç yoktur çünkü ortada bir devlet yoktur” dedi. Şanverdi, iddiaları kabul etmedi. Savcı Ergin Atıcı, dördüncü tanık olarak Levent Kanioğulları’nı dinletti. Kanioğulları, Lefkoşa’da doğduğunu söyleyerek, Türkiye vatandaşlığı da olduğunu ve Kıbrıs Ak Ocakları Derneği Başkanı olduğunu anlattı. Levent Kanioğulları, derneğin üyelerinden Afrika gazetesinde çıkan aşağılayıcı ve hakaret içeren resmi polise şikâyet ettiğini belirtti. Kanioğulları, ayrıca üyeleri olan bin 200 kişi imza toplayıp TC Elçiliği’ne götürdüğünü belirtti. Reynar, kolajın Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini savundu. Kanioğulları, iddiayı kabul etmedi. Levent Kanioğulları’nın sorgu esnasında, AK partiye üye olduğunu söylemesi üzerine Reynar, tanığın taraflı olduğu iddiasında bulundu. Savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Müfettiş Muavini Behiç Akçın’ı dinletti. Mahkemede yeminli şahadet veren Akçın, 8 Aralık 2017 tarihinde Buray Büsküvütçü’nün Adli Şube’ye gelerek, Afrika gazetesinde yayınlanan bir resim üzerine şikâyette bulunduğunu mahkemeye aktardı. Akçın, şirketler mukayyitliğinden Afrika gazetesiyle ilgili belgeler ve 8 Aralık tarihli Afrika gazetesini temin ettiğini ve soruşturmanın bir başka polis mensubuna verildiğini anlattı. Avukat Tacan Reynar, tahkikatın 12 Aralık’ta başladığını, Akçın ise 8 Aralık’ta başladığını ileri sürdü. Reynar, Büsküvütçü’nün kriminal bir kişi olduğunu söyledi. Akçın, herkesin herhangi bir konuda şikayette bulunabileceğini savundu. Reynar, Akçın’a, soruşturmanın TC Elçiliği tarafından alınan talimat ışığında başlandığını ileri sürdü. Akçın, iddiayı reddetti. Savcı Ergin Atıcı, tanık hazır edebilmek için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Yargıç Cenkay İnan, davayı duruşmasına devam edilmek üzere 8 Kasım’a saat 13.30’a erteledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
Venezuela'nın Kripto Parası Petro Gelecek Hafta Satışa Sunulacak
Venezuela'nın Kripto Parası Petro Gelecek Hafta Satışa Sunulacak
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’ten eylem ve grev
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören geçişi yapılacak güzergÂhlar trafiğe kapatılacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören geçişi yapılacak güzergÂhlar trafiğe kapatılacak
26 Ekim 2018 Cuma Gündemi
26 Ekim 2018 Cuma Gündemi
Dünya Sendikalar Federasyonu Üyesi Sendikalar İle İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Akıncı İle Anastasiadis’e Ortak Deklarasyon Sundu
Dünya Sendikalar Federasyonu Üyesi Sendikalar İle İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Akıncı İle Anastasiadis’e Ortak Deklarasyon Sundu
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim