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Bu adam süper kahraman olabilir… Kafasından lazer geçti!

Kafasından bir fili öldürecek kadar kuvvetli bir lazer ışını geçmesine rağmen hala hayata devam eden adamın hikayesi merak konusu oldu. İşte dikkat çeken adam Anatoli Bugorski...

Bu adam süper kahraman olabilir… Kafasından lazer geçti!

Kafasından bir fili öldürecek kadar kuvvetli bir lazer ışını geçmesine rağmen hala hayata devam eden adamın hikayesi merak konusu oldu. İşte dikkat çeken adam Anatoli Bugorski...

09 Mayıs 2018 Çarşamba 23:15
Bu adam süper kahraman olabilir… Kafasından lazer geçti!

Süper kahraman hikayelerinin birçoğu basit bir kaza haberiyle başlamakta. Kaptan Amerika asker olmak isteyen cılız bir gençti, Örümcek Adam’ı ise radyoaktif bir örümcek ısırdı. Günümüzde meydana gelen olayda ise Rusya'daki bir araştırma merkezinde görev yapan bilim insanı Anatoli Bugorski, feci bir iş kazası geçirdi. Neredeyse ışık hızında hareket eden, bir fili öldürecek kadar güçlü radyasyon miktarına sahip proton ışını Bugorski'nin kafasını delip geçti.

NORMAL DEĞERİN 400 KATI!

Webtekno tarafından aktarılan habere göre bir insanı öldürmek için 500 ila 600 rad değere sahip radyasyon miktarı yeterli. Bu değerin yaklaşık 400 katındaki radyasyon miktarına sahip bir ışının kafasını delip geçtiği Anatoli Bugorski ise hala hayatta. 25 Haziran 1942'de dünyaya gelen Anatoli, 1978 yılına kadar Rusya'nın Protnivo kentindeki Yüksek Enerji Fiziği Entitüsü'nde görev yaptı. Bu merkez hala Rusya'daki en büyük parçacık hızlandırma deneylerinden birisine ev sahipliği yapıyor. Bugorski'ye işini bıraktıran şey ise hayatına mal olması gereken bir kazaydı.

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SADECE YÜZÜ ŞİŞTİ

Takvimler 13 Temmuz 1978'i gösterdiğinde 36 yaşındaki bilim insanı, her zamanki gibi işinin başındaydı. Arızalanan ekipman parçalarını kontrol ederken makine üzerindeki güvenlik mekanizması, beklenmedik bir anda devre dışı kaldı. Bu adamın geçirdiği kaza anına kadar kimse, bir proton ışının insana nasıl zarar verebileceğini merak etmemişti. Kafasından geçen ışın, binlerce güneşten daha parlak yoğunluktaydı. Mucizevi bir şekilde bu adam kaza sırasına hiç acı hissetmedi.

Yüzünün sol tarafı iyice şişen Bugorski, tedavisi için Moskova’daki bir kliniğe sevk edildi. Doktorlar onun öleceğinden son derece eminlerdi. Hatta onun ölümünü incelemek adına gözetim altında tutmaya başladılar. İlerleyen günlerde ışınla temas eden deri soyuldu.

Bugorski'nin yüzünün sol tarafı felç oldu ve sol kulağı işitme yetisini kaybetti. Kazadan günler sonra bile yeni yanıklar meydana geliyordu. Doktorlar onun birkaç gün daha dayanıp öleceğini düşünmeye devam ettiler, fakat Bugorski hayata tutundu. Bugorski’nin hayatta kalmasının en büyük nedeni, proton ışınının hipokampus veya frontal lob gibi beynin hayati kısımlarından geçmemiş olmasıydı. Hayatta kaldı fakat zaman zaman nöbetler geçirmeye devam etti. Herhangi bir zihinsel gerileme yaşamayan Anatoli, kendi alanında çalışmaya devam ederek doktorasını da tamamladı...

Son Güncelleme: 09.05.2018 23:26
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