Brucella zararları ile Ekim ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zararlar ile ekim ayı büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ödendi.



Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş düşük zararı olan 124 üreticiye 201 vaka için 96 bin 480TL, brucella hastalığı zararı olan 14 üreticiye 1 inek ve 146 koyun için 33 bin 500 TL tazminat ödendiğini açıkladı.



Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekler.

