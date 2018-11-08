Brucella hastalığından zarar gören üreticilere tazminatları ödeniyor

Brucella baktersinin neden olduğu Brucella hastalığının eradikasyon çalışmaları kapsamında zarar gören üreticilere tazminat ödemeleri başladı.



Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Dairesi tarafından yürütülen Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu ödeme yapıyor. Bu kapsamda; 38 üreticiye, 88 büyükbaş ve 554 küçükbaş vakası için toplam 207 bin 300 TL ödeniyor.



Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan tazminatların alınabilmesi için kimlik kartı ibraz edilmesi gerekiyor.



