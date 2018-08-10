Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında hayvan yetiştiricilerine tazminat ödeniyor

Veteriner Dairesi tarafından yürütülen Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere tazminat ödenme başlandı.



Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 120 üreticiye 108 büyükbaş ve 813 küçükbaş vakası için toplam 324 bin TL tazminat ödeneceğini belirtti.



Kızılduman, üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini kaydetti.



