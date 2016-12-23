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23 Aralık 2016 Cuma 08:08

BRT’nin Kuruluşunun 53’üncü Yıldönümü…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kuruluşunun 53’üncü yıldönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

BRT'nin Kuruluşunun 53'üncü Yıldönümü…
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, BRT YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

AKINCI: “BRT ARTIK HER GÖRÜŞÜN YANSIDIĞI NOKTAYA GELDİ”

ÇOBANOĞLU: “KIBRIS TÜRKÜ’NÜN VARLIK MÜCADELESİNE EN BÜYÜK TANIKLIĞI YAPAN KURUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kuruluşunun 53’üncü yıldönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, kurumların kendilerini nicelik ve nitelik açısından yenilemesinin önemine dikkat çekerek, televizyon ve radyo yayıncılığında rekabetin artmasının BRT gelişimi adına daha iyi olduğunu kaydetti.

Akıncı, “Ülkede özel yayıncılık başlayınca, BRT de kendini daha da geliştirme gayreti içerisine girdi. BRT artık her görüşün yansıdığı noktaya geldi. Belki daha eleştirilecek yönleri vardır, zaman zaman bizim kulağımıza da geliyor ama eskisi ile kıyas yapıldığı zaman çok daha farklı bir noktada olduğunu görebiliyoruz.

(BRT)Mücahidin sesi olarak yayınlar yapıyordu, o dönem başka gereklilikler vardı, şimdi toplumun sesi haline geldi” dedi .

Akıncı, doğru sentezin yapılmasının ancak farklı fikirlerin seslendirilmesi ile mümkün olduğunu kaydetti.

BRT’nin nicelik bakımından da gelişme kaydettiğini, TRT ile yapılan işbirliğinin BRT’ye gelişim olanağı tanıdığını ifade eden Akıncı, “BRT toplumun malı, hepimizin kurumu, daha iyiye gitmesi, daha güzele gitmesinden gurur duyarız” dedi.

ÇOBANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, kabuldeki konuşmasında, BRT’nin, Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine en büyük tanıklığı yapan kurum olduğunu vurguladı.

Çobanoğlu, çağın gerekleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye çalışan BRT’nin özel televizyonların hayat bulmasında büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti.


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