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BRTK’DAN KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞ

BRTK’DAN KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞ

05 Nisan 2018 Perşembe 11:16
BRTK’DAN KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞ
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BRTK’DAN KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞ

KOCAİSMAİL GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİNE DESTEK İSTEDİ 
“YIRTIK, LEKELİ GİYSİLERİ ÇÖPE ATMAYIN, BİZE GELSİN PARAYA DÖNÜŞSÜN. SADECE ESKİ DEĞİL, ÇÖPE GİDECEK OLANI BİLE KABUL EDİYORUZ”
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) personeli, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ikinci el giysi bağışında bulundu. 
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ve dernek çalışanları, bağışları teslim almak ve katkıları için teşekkür etmek üzere BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’u ziyaret etti.
Kocaismail ziyarette, Özkurt’a, kanser hastalarının yaptığı koza işini takdim etti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Raziye Kocaismail, dernek çalışanlarının, hastalara evde bakım ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmet, Güney Kıbrıs’a hasta götürme, Umut Kültürevi’nde çocukların isteklerinin karşılanması, bilimsel danışmanla okulda eğitim, hastaların taleplerini karşılamak gibi birçok hizmet için büyük efor sarf ettiklerini söyledi.
Derneğin aylık giderinin 108 bin TL, gelirinin ise 48 bin TL olduğunu ifade eden Kocaismail, aradaki açığın kapatılması için etkinlikler yaptıklarını, Şubat ayında yapılan geri dönüşüm protokolünün, şu anki tempoyla önümüzdeki yıla kadar devam etmesi durumunda, derneğin eksisinin kalmayacağını kaydetti.
“ÇÖPE ATMAYIN BİZE GETİRİN, PARAYA DÖNÜŞSÜN”
Vatandaşın cebinde tek bir kuruşu olmasa da, evden vereceği yıpranmış bir giysisi bulunduğunu dile getiren Kocaismail, “Bu bir geri dönüşüm projesidir. Yırtık, lekeli giysileri çöpe atmayın, onlar bize gelsin paraya dönüşsün. Sadece eski değil, çöpe gidecek olanı bile kabul ediyoruz” diye çağrıda bulundu. 
Kocaismail, iyi durumdaki giysilerin ise depolarda ayrıştırılarak, satış dükkanlarına gönderildiğini kaydetti.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının bağışladıkları ikinci el giysilerle, 2 haftada 2 büyük van aracın dolduğunu ve bu ürünlerin geri dönüşümü ile sağlanacak gelirle, 50 hastanın ilaçlarının karşılanabileceğine vurgu yapan Kocaismail, BRTK Müdürü Özkurt’un kampanyaya verdiği destek ve farkındalık etkinliklerinin izlenmesini sağladığı için Kanser Haftası’nda teşekkür ettiklerini dile getirdi.
BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt da, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, dernek yararına giysi toplanması için yerleştirilen kutuların personelin duyarlılığıyla dolduğunu, kampanya süresini uzatmayı düşündüklerini belirtti ve “Farkındalık yaratmak için uğraşmak güzel” dedi

Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalarına Yardım DerneğiIkinci El Giysi BağışıRaziye Kocaismail
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