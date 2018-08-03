BRTK’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı...

Başbakan Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yapısal değişime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
BRTK çalışanlarının haklarıyla ilgili 2018-2019 Toplu İş Sözleşmesi, Başbakan Tufan Erhürman'ın da onur konuğu olarak katılımıyla BRTK ve çalışanları temsil eden sendika Bay-Sen arasında imzalandı.
Toplu sözleşmenin yapısal dönüşüm için ilk adım olduğunu ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, “BRTK'da yapısal değişime gidilmesi kaçınılmaz” dedi.
Başbakan Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yapısal değişime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.