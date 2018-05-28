Brtk’nın 2018 Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi... Erhürman: “ Brt Yasası Üzerinde Çalışıyoruz ”

MECLİS GENEL KURULU -3BRTK’NIN 2018 BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİLefkoşa, 28 Mayıs 18 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla onaylandı.Genel Kurul’da, 85 milyon 200 binTL olarak öngörülen BRTK Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin komite raporunun milletvekillerinin bilgisine sunulmasının ardında tasarıyla ilgili ilk sözü UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün aldı.BRT’nin devlet televizyonu olduğuna işaret eden Özgürgün, kendisinin 4 aydır BRT’de tek kelime edemediğini belirterek, bunu eleştirdi.Bütçesini meclisten onayla alan BRT’nin tüm partilere eşit olması gerektiğini, en azından çoğunluğu elinde bulunduran UBP’nin söz sahibi olması gerektiğini belirten Özgürgün “BRT devlet televizyonu olduğunu unutmamalıdır” dedi.Bu şartlarda bu bütçeye olumlu oy vermelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Özgürgün, “iktidarın 4’lü, derme çatma bir koalisyon olabileceğini”, ancak bu meclisin de, halkın da takip ettiği BRT’de muhalefete de yer vermesinin zorunlu olduğunu söyledi.ÖZGÜRGÜN: “BAŞBAKANLIĞIM DÖNEMİNDE ASLA BRT’NİN YAYINLARINA MÜDAHALE ETMEDİM”Özgürgün, siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrardan bahsedilemeyeceğini ifade ederek, kendisinin Başbakanlığı döneminde “asla BRT’nin yayınlarına müdahale etmediğini” söyledi.Özgürgün, “BRT’nin iktidar veya muhalefet kurumsal süreçleri destekleyecek şekilde hareket etmesi, siyasi dengeleri korurken devlet televizyonu olduğunu unutmaması lazım” şeklinde konuştu.Meclis Başkanı’nın “tarihte ilk kez” 5 bürokratı görevden almak için cumhurbaşkanına yazı yazdığını anlatan Özgürgün, “cumhurbaşkanına meclisin talan edilmesine izin vermediği için yürekten teşekkür ederim” dedi.Çoğunluğum var yaparım zihniyetinin kimseyi biryere götüremeyeceğini ifade eden Özgürgün, “Bu olmaz. BRT’de muhalefetin sesini kısmayın, meclisi talan etmeyin” dedi.Mecliste çoğunluğa dayalı inatlaşmayla iş yapılamayacağını dile getiren Özgürgün, ülkenin kurumsal yapılarına zarar verilecek adımlar atılmaması gerektiğini belirtti.Özgürgün, BRT yasasını hazırladıklarını, bu tasarıyı hükümetin meclise getirmesi halinde destek vereceklerini söyleyerek, “BRT yasası artık meclisten geçmelidir” dedi.ARIKLI: “BRT’DE 500 KİŞİNİN NE İŞ YAPTIĞINI HALA ANLAYAMADIM”YDP milletvekili Erhan Arıklı ise, “Türkiye’de devasa bir yayın kuruluşunun 200 kişiyle idare ettiğini, BRT’de 500 kişinin ne iş yaptığını hala anlayamadığını” söyledi.BRT’nin sorunlarına örnekler veren Arıklı, BRT yasasının bir an önce geçmesi gerektiğini belirtti. Arıklı bütçeye ‘evet’ diyeceklerini de kaydetti.AMCAOĞLU: “BRT’NİN BÜTÇESİ ÖYLE ACELEYE GETİRİLECEK BİR ŞEY DEĞİL”UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ise, komitede red oyu vermiş biri olarak bunun nedenlerinin sorgulanması gerektiğini belirterek, “bu bütçeyi buraya getiren hükümet ilk cümlesindeki tarihin 2017 olduğunu bile mi görmedi” diye sordu.BRT’nin bütçesinin öyle aceleye getirilecek bir şey olmadığını dile getiren Amcaoğlu, BRT’nin doğru hizmet verebileceği, çağdaş koşullarla hizmet verebilecek bir bütçesiolması gerektiğine inandıkları için bu bütçeye ‘ret’ dediklerini anlattı.Amcaoğlu, dövizde yaşanan sıkıntılarla bile bu bütçenin başa çıkamayacağına işaret ederek, “günü kurtarmak için bütçeyi Meclise getirmek doğru değil” dedi.TAÇOY: “BU BÜTÇEYLE BRT’DE YAPILACAK BİR ŞEY GÖRMÜYORUM”UBP Milletvekili Hasan Taçoy, BRT bütçesine ret verdiklerini, bütçenin geçen yılın aynısı olması ve bu şekilde meclisten geçirilmeye çalışılmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.BRT’nin 540çalışanına ayrılan paranın yetersizliğini dile getirmediğini, her yıl tadil ödeneği kullanan kurumun hala bir bilançosu olmadığını söyleyen Taçoy, BRT’de 540 çalışanın sadece 120’sinin kadrolu olduğunu, geri kalanın ne olduğunun, nasıl çalıştığının bilinmemesine rağmen bütçede yer almasını eleştirdi.Taçoy, BRT’de çalışan 100 civarında teknik personelin sadece BRT için değil ülkedeki diğer kuruluşların da yayın yapması için hizmet verdiğini hatırlattı.Taçoy, 2018 yılında BRT’den emekli olacak kişilerin maaşlarının da BRT’den ödenmeye devam edeceğini söyleyerek, buna bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.Ülkede hizmet bekleyen çok şey olduğunu BRT’nin de bu kurumlardan biri olduğunu kaydeden Taçoy, “bu bütçeyle BRT’de yapılacak bir şey görmüyorum” dedi.MÜLTECİLER…Taçoy, mülteciler konusuna da değindiği konuşmasında, Gazimağusa ve Girne’de bulunan ve hücreye konulan mültecilere insan haklarına aykırı davranıldığını iddia ederek, “bunlar Anayasal suçtur, sorunlar bir şekilde giderilmelidir” dedi.BAYBARSİçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, Taçoy’un mültecilerle ilgili eleştirisine cevap vermek için söz alarak, ülkeye giriş yapan kişilerin muhaceret işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğunu, ülkeden sınır dışı edilecek kişilerin bile bu belgelerle ülkeden çıkarıldığını anlattı.Yanında herhangi bir belge olmadan ülkeye giriş yapan kişilerin ülkeden gönderilmesi için gereken “seyahat belgelerinin” KKTC’de hazırlanamadığını, daha doğrusu hazırlanan belgeleri sadece TC’nin tanıdığını açıklayan Baybars, şuan tutulan kişilerin TC uyruklu olmaması ve 3. bir ülkeye gönderilmesi gerektiğinden dolayı 3. bir ülkeye giriş yapabileceği belgeler hazırlayabilmek için çalışma yaptıklarını kaydetti.TC Göç Ofisiyle bir protokol imzalayıp bu konumdaki kişileri 3. ülkelere gönderebilecek belgeler için çalışma yaptıklarını ifade eden Baybars, “bu kişilerin hala bizim ülkemizde olması, belgelerinin eksik olması ve bizim verdiğimiz belgelerle de TC dışına gidememeleriyle alakalıdır” dedi.Baybars, konuşması esnasında sorulan “Gazimağusa’da kıyıya vuran kişiler niye Lefke’ye gömüldü sorusuna da “çünkü Lefke uygundu ve talep onlardan geldi” şeklinde cevap verdi.Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yerinden söz alarak, kişilerin bulundukları yerde gömülmesi gibi birzorunluluk olmadığını ve hazırlanan seyahat belgelerinin ‘hiçbir ülke tarafından kabul edilmemesi gibi bir durum olmadığını’ ülkelerin farklı şartlarda farklı kararlar verebildiğini ve kendilerinin de bu sorunu çözmek için çalıştığını belitti.TOROS: “BRT DEVLETİN SESİ”Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP milletvekili Fikri Toros söz alarak, 1963 yılında kurulan BRT’nin devletin sesi olduğunu vurguladı.Toros, BRT’nin bütçesinin hiçbir zaman yeterli olmadığını, “en uzun hükümette bulunan UBP’nin popülist yaklaşımları nedeniyle BRT’nin sıkıntılar yaşadığını” anlattı.Toros, BRT’nin görevini yerine getirebilmesi için özellikle katılımcılık, çağdaş yayıncılık ve halkın sesi olması gerektiğini söyledi.Toros, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün,“BRT’de 4 - 5 aydır yer almadıkları bu nedenle BRT bütçesine olumsuz oy verecekleri” şeklindeki sözlerini yadırgadığını da ifade etti.TATAR: “BRT’YE SAHİP ÇIKILMALI”UBP milletvekili Ersin Tatar da konuşmasında, teknolojinin önemine işaret ederek, BRT bütçesin yetersiz kalacağının aşikar olduğunu belirtti. Tatar, BRT’nin uydu yayınları konusunda da önerilerde bulundu.Ülkedeki reklam sektöründe haksız rekabetin söz konusu olduğunu belirterek,görüşlerini paylaşan Tatar, BRTK’nın reklam gelirinin 700 bin TL olarak öngörülmesini eleştirdi.Devletin BRT’ye katkı yapmasının şart olduğunu belirten Tatar, BRT’nin verdiği hizmetlerin karşılığını alması gerektiğini de belirtti.Tatar, BRT’nin çok sesliliğin öncülüğünü yapması gerektiğini vurgulayarak, bu anlamda internet ve fiberobtik hatların önemine değindi.Tatar, BRT’ye sahip çıkılması gerektiğini belirtirken, olumlu mu oy vereceksiniz sorusunu cevaplamadı.CANDAN: “BRT ÜLKENİN GÖZBEBEĞİ”CTP Milletvekili Armağan Candan ise, kamu yayıncılığının öneminde değinerek, teknolojiyle kolaylaşırken, manipülasyon noktasında zorlaştığını kaydetti.“Kıbrıs’ın 90’lı yıllara kadar taraflı yayıncılık anlayışından çok çektiğini” dile getiren Candan, BRT’ye yerel kaynaklardan yapılan “sevindirici” katkılara örnekler verdi.Candan, çalışanların sayısının yıllar içerisinde 900’lerden 500’lere indiğini, BRT’nin ülkenin “göz bebeği” olduğunu ifade etti.Candan, Lefke Belediyesi’ne Kıbrıs Türkü’ne yakışanı yaparak mültecilere yer verdikleri için teşekkür etti.ERHÜRMAN: “ÖZEL RADYO VE TV’LER GÜÇLENDİKÇE KAMU YAYINCILIĞINA İHTİYAÇ ARTTI”Başbakan Tufan Erhürman ise,özel radyo ve televizyonlar güçlendikçe kamu yayıncılığına ihtiyacın arttığını vurguladı.Özgürgün’ün eleştirilerinin kendisini şaşırttığını, kendisinin de bu 4 ayda 2 kez BRT’ye çıktığını, eğer muhalefet ve iktidar farkı varsa hazırlanacak raporu meclise sunacağını belirtti.Erhürman, BRT müdürünün de şuan Mecliste olduğunu ve “kendisinin asla herhangibir müdahalede bulunmadığının” teyit edilebileceğini kaydetti.“YASA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ VE EN BÜYÜK HEDEFİMİZ BU YASAYI GEÇİRMEK”BRT yasası lafını duymaya başlayalı 20 yıl olduğunu ancak hazırlanan bu tasarıların yasallaşmadığını kaydeden Erhürman, yasa üzerinde çalıştıklarını ve en büyük hedeflerinin bu yasayı geçirmek olduğunu kaydetti.Erhürman, diğer “geçmelidir” denilen yasalarda olduğu gibi BRT yasasının da büyük tartışmalara sahne olacağını kaydederek, bunu da cesaretle göğüslemeye hazır olduklarını belirtti.Yapılan düzenlemelerin bir dizi rahatsızlığa sebep olacağının bilinciyle çalıştıklarını ancak değişim için bunun gerekli olduğunu kaydeden Başbakan, emekli maaşları konusunun bir dizi kurum için geçerli olduğunu ve bu sıkıntının bilincinde olduklarını kaydetti.Teknolojik altyapıya önem verdiğini anlatan Erhürman, BRT’yi teknoloji açısından geride görmediğini ifade etti.“BRT’DE MÜDAHALE OLACAKSA TEMMUZ’DA PROGRAM KALİTESİ AÇISINDAN OLACAK”Başbakan Erhürman, BRT’de müdahale olacaksa temmuz ayı içerisinde program kalitesi açısından olacağını anlattı. Yetenekli birçok personelin motivasyonun sağlanması gerektiğini kaydeden Erhürman, müdür ile de konunun konuşulmaya başlandığını ifade etti.Erhürman, “Ortak akılla, daha çok belgesel, KKTC’yi tanıtıcı, ülkede üreten insanların programlara konu olabilmesi, stüdyo programları dışında yayın yapılabilmesi adına çalışacağız” dedi.Konuşmaların arsından BRTK 2018 Mali Yılı BütçeYasa Tasarısı, 27 kabul, 11 ret ve 12 katılmayanla kabul edildi.(AK/ÖK) EK VERİLECEKHaber: Arzu Köprülü