Brtk İle Bay-sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 3 Ağustos 18 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanlarının haklarıyla ilgili, BRTK ile BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) arasında, Başbakan Tufan Erhürman’ın da onur konuğu olarak katılımıyla toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Başbakan Tufan Erhürman, BRTK’da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, BRTK’nın sadece tarihsel önemi olan bir kurum olmadığını, bugün çok önemli fonksiyonu bulunan bir kurum olduğunu, ancak kurumda çalışma barışı açısından ciddi sorunların bulunduğunu söyledi.



Erhürman, “Hiyerarşik düzenin bozulduğunu, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ve tüm bunlardan dolayı kurumda arzu edilen verimlilik seviyesine ulaşılamadığı herkes tarafından biliniyor” dedi.



BRTK’da yapısal bir dönüşüm için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Erhürman, şöyle konuştu:



“Hiyerarşik yapının bir an önce düzeltilmesi, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. BRTK’da yapısal dönüşüm diyebileceğimiz bir dönüşüm gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bugün imzalanacak toplu iş sözleşmesi, bunların ilk adımdır. Toplu iş sözleşmesiyle buradaki sorunların tamamının çözüleceği kanaatinde değiliz. Sorunlar çok daha derinlerdedir. Yıllar içerisinde çözülememiş olması nedeniyle daha da ciddi düzeye gelmiştir. Toplu iş sözleşmesinde en azından bir uzlaşı ortaya çıkması çok sevindiricidir. Bu uzlaşmayı hükümet olarak şöyle algılıyoruz: Bu noktada anlaştık bunun ardından da hiyerarşik yapıyı düzeltme noktasında uzlaşacağız, yasal düzenlemeler konusunda uzlaşacağız.”



Başbakan Erhürman, toplu iş sözleşmesine bundan dolayı önem verdiklerini de kaydetti.



“BRTK’NIN FARK YARATMASINI BEKLİYORUZ”



BRTK’daki personel ve teçhizat potansiyeli ile medya alanında “fark” yaratmasını beklediklerini kaydeden Erhürman, BRTK’nın stüdyoya hapsolmamasını, yüzünü halkın tamamına dönmesini, ülkenin dört bir yanından yayın yaparak ülkenin sorunlarını ekrana taşımasını, kalıplara sıkışıp kalmamasını, yaratıcı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini, var olan şeylerin tekrarını istemediklerini söyledi.



Potansiyelin ürüne dönüşmesini beklediklerini kaydeden Erhürman, “BRTK’nın bugünkü yapısıyla kendini ürüne dönüştürdüğü kanaatini taşımıyorum” diye konuştu.



Erhürman, belirttiği çerçevede BRTK Müdürü ve yönetimine desteklerinin tam olacağını söyledi.



BRTK MÜDÜRÜ AKTER



BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, BRTK’nın en iyilerini bünyesinde barındıran bir kurum olduğunu ancak geçmiş hükümetlerin acil gündeminde yer almadığından sorunların biriktiğini ifade etti.



Aker, “Birikmiş ve kronikleşmiş sorunları çözme gibi bir hassasiyeti Başbakan’dan duymaktan, yıllarca basında çalışan biri olarak memnuniyet duyuyorum” dedi.



Bugün imzalanacak sözleşmenin kurumdaki sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözüm getirecek bir sözleşme olmadığını ifade eden Aktar, ancak toplu iş sözleşmesinin kuruma ve personele bakış açısı bakımından önemli olduğunu, sözleşmede yüksek risk altında çalışan personeli gözeten maddelerin de bulunduğunu ifade etti.



Akter, “Temennim, kurumun, kalıcı ve kapsamlı çözümler üretebilecek ve yayıncılık sektörünün önünü açabilecek bir noktaya taşınmasıdır” dedi.



1 Ekim’de başlayacak yeni yayın dönemi için de çalışmaların başladığını kaydeden Akter, bu konuda halkın BRTK’dan beklentilerini belirlemek için kamuoyu yoklaması yapıldığını, bu kamuoyu yoklamasının sonuçları ve çalışanların da katkısıyla planlamaların sürdürüldüğünü söyledi.



Aysu Basri Akter, “Daha çok hayata dokunabilir ve kültürel noktada daha çok katkı koyabilir bir şema öngörüyoruz” dedi.



BAY-SEN BAŞKANI SAKALLI



Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı ise yapılan sözleşmeyle BRTK’daki tüm sorunların giderilemeyeceğini, “esas sorunların çözülmesi için BRTK Yasası’nın değişmesi” gerektiğini, bu açıdan Başbakan’ın toplu iş sözleşmesinin imza törenine katılmasının kuruma karşı hükümetin ciddiyetini gösterdiğini söyledi.



Sakallı, toplu iş sözleşmesiyle tüm sorunların ortadan kaldırılmadığını, bazı çalışanların sorunlarının devam ettiğini, bunları da müdür ile çözmeyi ümit ettiklerini kaydetti.



Sakallı, “BRT’nin esas sorunlarının yasasında yapılacak değişikliklerle giderilebileceği düşüncesindeyiz” dedi.



Sakallı, Başbakan ile yaptıkları görüşmede kendilerine verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini ancak verilen en önemli sözün yasal düzenleme olduğunu kaydetti.



YASAL DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK



BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ile Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı’nın imzaladığı toplu iş sözleşmesinde, yeni bir BRT yasası hazırlanması veya mevcut yasadaki düzenlemeler için çalışma başlatılması; yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla yönetici kadrolarına yönelik en erken zamanda münhal açılması maddeleri de bulunuyor.



