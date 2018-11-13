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Brtk, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Basın Konferansı Sırasında Yaşanan Aksaklıktan Dolayı Özür Diledi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün akşamki basın konferansının açıklandığı gibi BRT2’den Rumca olarak yayınlanamamasından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı, ekibi ve Kıbrıs Rum kamuoyundan özür diledi. 

Brtk, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Basın Konferansı Sırasında Yaşanan Aksaklıktan Dolayı Özür Diledi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün akşamki basın konferansının açıklandığı gibi BRT2’den Rumca olarak yayınlanamamasından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı, ekibi ve Kıbrıs Rum kamuoyundan özür diledi. 

13 Kasım 2018 Salı 14:54
Brtk, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Basın Konferansı Sırasında Yaşanan Aksaklıktan Dolayı Özür Diledi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün akşamki basın konferansının açıklandığı gibi BRT2’den Rumca olarak yayınlanamamasından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı, ekibi ve Kıbrıs Rum kamuoyundan özür diledi. 

Kurumda ayrıca dün gece yayında yaşanan sorunlarla ilgili her geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın en kısa sürede raporlanması konusunda fikir birlikteliğine varıldığı belirtildi.

BRTK’dan yapılan yazılı açıklamada, basın konferansının başlaması öngörülen saate çok kısa bir süre kala, ardı ardına yaşanan bir dizi teknik sorun nedeniyle, BRT1’den Türkçe, Bayrak International’den de İngilizce olarak yayınlanan basın konferansının, BRT2’den Rumca olarak yayınlanamadığı kaydedildi. 

Açıklamada, “Yaşanan bu olaydan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanlığı ekibinden, ayrıca bütün Kıbrıs Rum kamuoyundan özür dileriz. Her ne kadar o anın değerinde olmasa da basın konferansının Türkçe ve Yunanca yayınları bugün de tekrarlanacaktır” ifadelerine yer verildi. 
Dün gece yayında yaşanan bütün sorunlarla ilgili her türlü olasılığın araştırılmak üzere, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, bu sabah ilgili birimlerle yapılan toplantılar hakkında Yönetim Kurulu’nun bilgilendirildiği ve soruşturmanın en kısa sürede raporlanması konusunda fikir birlikteliğine varıldığı kaydedildi. 

Soruşturmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla detaylı olarak paylaşılacağı belirtilen açıklamada, süreçle ilgili temel bulgulara dayalı ilk raporun ise bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacağı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Ancak araştırma sürerken, ilk tespitler neticesinde söylenebilecek en önemli konulardan biri, kurumlararası genel koordinasyonsuzluğun yayını doğrudan etkileyecek düzeye geldiğidir. Bunun yanında personelin geneli dün akşam peşi sıra yaşanan talihsiz sorunların mümkün olan en az düzeyde izleyiciye yansıması için üstün bir gayret göstermiştir. Ortaya çıkan rapor neticesinde kurum olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinci ve sağduyuyla, yapılması gereken her şey çok daha üstün kalitede bir yayıncılık adına yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak kamuoyundan bir kez daha özür dileriz.”

(TUĞ/FEZ)


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