Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2017 Perşembe 14:10

Brtk Bütçe Yasa Tasarısı Komitede Kabul Edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile kabul etti.

Brtk Bütçe Yasa Tasarısı Komitede Kabul Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

                                                                                                     
Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile kabul etti.

Komite, Kamu Sağlık Çalışanları ( Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine de başladı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında  yapılan toplantıya, CTP milletvekilleri  Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları,  DP Milletvekili  Mustafa Arabacıoğlu ile UBP milletvekilleri  Hamit Bakırcı ve Ahmet Kaşif katıldı.
 
(TUĞ/GUR)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
“Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere” De Müsaade Etmeyeceğiz “Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere”...
EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta Dış Ticaretin Desteklenmesi İçin Kaynak Ayırdı EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta...
Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat” Adlı Kitabı Tanıtıldı Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat”...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Haberi Oku