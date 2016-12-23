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23 Aralık 2016 Cuma 11:18

BRTK Yönetim Kurulunu Kabul Eden Meclis Başkanı Siber’den “Arşiv” Vurgusu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, arşiv çalışmalarının devlet politikası olarak yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Arşivlere zaman zaman kendi kaynaklarımızdan değil başka kaynaklardan erişmek zorunda kalıyoruz, bu üzücü” dedi.

BRTK Yönetim Kurulunu Kabul Eden Meclis Başkanı Siber'den 'Arşiv” Vurgusu
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SİBER: “ARŞİV ÇALIŞMALARI DEVLET POLİTİKASI OLARAK YÜRÜTÜLMELİ”

“ARŞİVLERE ZAMAN ZAMAN KENDİ KAYNAKLARIMIZDAN DEĞİL BAŞKA KAYNAKLARDAN ERİŞMEK ZORUNDA KALIYORUZ, BU ÜZÜCÜ”

ÇOBANOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ HİZMETİNDEYİZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, arşiv çalışmalarının devlet politikası olarak yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Arşivlere zaman zaman kendi kaynaklarımızdan değil başka kaynaklardan erişmek zorunda kalıyoruz, bu üzücü” dedi.

Siber, bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Siber, yarım asırlık sürede BRTK’nın önemli bir misyonu olduğunu söyleyerek, kurumun her geçen yılda kendini geliştirmesinin ve yenilemesinin önem arz ettiğini belirtti.

Siber, kurumun 50 yıla yakın süredir toplumun yaşamına tanıklık ettiğini söyleyerek, BRTK’nın toplumsal bellekteki rolüne işaret etti.

Siber, bu anlamda BRTK’da arşiv çalışmalarına büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün tarihindeki olayların sadece toplum tarihi için değil dünya tarihi için de muhafaza edilmesinin önemli olduğunu belirten Siber, arşiv çalışmalarının aslında devlet politikası olarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Siber, “Özeleştiri yapmak gerekirse arşivlere zaman zaman kendi kaynaklarımızdan değil başka kaynaklardan erişmek zorunda kalıyoruz, bu durum üzücüdür” dedi.

Sibel Siber, Meclis’te bu kapsamda yapılan gazete arşiv çalışmalarını da anlattı.

ÇOBANOĞLU

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyadaki en büyük tanıklarından birinin de BRTK olduğunu söyledi.

Çobanoğlu, “Bayrak Radyosu’nun Mücahidin Sesi olarak başladığı süreç KKTC’nin sesi olarak devam ediyor” dedi.

Çobanoğlu, özel televizyonların artmasıyla çok sesliliğin yaşandığını da söyledi.

Hüseyin Çobanoğlu, “Kurum, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının hizmetinde” dedi.

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